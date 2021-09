Covid: Salvini, 'tamponi gratuiti è il modo più sicuro contro positivi e focolai'

Roma, 16 set (Adnkronos) – "Noi stiamo combattendo per i tamponi gratuiti: minori, disabili, anziani, se hai un certo reddito è lo stato che deve provvedere". Lo ha detto Matteo Salvini a Diritto e rovescio.

"Io ringrazio i 40mln di italiani che hanno scelto di vaccinarsi, se altri per necessità, dubbi, problemi, scelta percorrono un'altra strada non li possiamo licenziare, frustare, chiudere in cantina.

Il tampone è la maniera più sicura per individuare i positivi e focolai", ha spiegato il leader della Lega.