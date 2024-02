Nel cuore di Como, una realtà emergente ha conquistato l’attenzione nel settore del coworking: il Coworking Cowo Como Centro, parte di Rete Cowo® (che annovera oltre 100 spazi affiliati, in tutta Italia e in Canton Ticino). Molto di più di un luogo di lavoro: si propone come un vero e proprio incubatore di idee, dove l’eleganza della tradizione incontra l’efficienza dell’avanguardia tecnologica. L’ambiente perfetto per startup, liberi professionisti, consulenti e freelance che cercano un luogo di lavoro versatile, economico e non isolato.

Immersa in un edificio storico (ex sede della Mantero Seta), la struttura di coworking è nel centro di Como, ad appena 200 metri dalla Città Murata e a pochi passi dal lago di Como. All’interno degli ambienti si respira un’atmosfera speciale, carica di energia e ispirazione.

Gli spazi sono pensati per essere flessibili e dinamici, adattandosi alle diverse esigenze di un pubblico esigente, di cui fanno parte professionisti, consulenti e startup. Dal coworking open space agli uffici privati, passando per la sala meeting che può accogliere 10 persone e gli spazi dedicati al relax, ogni angolo è studiato per stimolare la creatività e la collaborazione. Tutto ciò per supportare un’esperienza di lavoro che va oltre il convenzionale.

Gli uffici privati, in particolare, prevedono soluzioni da 14 o 24 mq. Nel caso di contratti continuativi, viene offerta la possibilità di personalizzare gli arredi, così da avere uno spazio completamente a misura delle proprie necessità. A ciò si aggiunge il controllo accessi, con possibilità di utilizzo dell’ufficio in ogni momento della giornata. Dal punto di vista della connettività, è fornita una hyperfibra a 2,5GB, con possibilità di configurare la rete Internet ed interna sulla scorta delle richieste del coworker.

L’attenzione verso la sicurezza è un’assoluta priorità. Coworking Como Centro assicura un’esperienza all’insegna della cybersecurity, consapevole dell’importanza che ha questo elemento per ogni coworker. Il centro dispone infatti di numerose certificazioni, avendo ospitato multinazionali statunitensi all’interno della propria struttura. Sistemi di sicurezza che offrono quella tranquillità necessaria per concentrarsi sul proprio lavoro.

Presso questa sede di coworking è inoltre possibile usufruire del Servizio di ricezione posta cartacea con reinoltro via e-mail, rispettando privacy e riservatezza. Nello specifico, il servizio prevede:

Cassetta postale con targhetta dedicata;

Possibilità di stipulare accordi NDA di riservatezza;

E-mail o Cloud cifrati dedicati;

Reinoltro settimanale o con scadenza concordabile, della posta cartacea via e-mail;

Eventuale ritiro presso il punto postale di Como Via Gallio per raccomandate o mancate consegne.

Ma è la comunità che anima il Coworking Como Centro ad essere il suo vero valore aggiunto. Qui si incontrano menti brillanti, si scambiano idee innovative, si tessono collaborazioni fruttuose. È un crocevia di talenti, dove la condivisione e l’interazione aprono nuove strade per il successo professionale. Un ecosistema animato da idee, professionalità e innovazione che si fondono per creare qualcosa di unico.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare https://coworkingcomocentro.it/