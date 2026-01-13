Crans-Montana, autopsia choc su Riccardo Minghetti: lesioni da calpestamento

L'autopsia di Riccardo Minghetti svela nuovi elementi fondamentali per comprendere la tragedia di Crans-Montana. Questi dettagli possono fornire importanti spunti per l'analisi e la riflessione sugli eventi che hanno portato a questo drammatico epilogo.

La notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio ha segnato una tragedia sconvolgente nel locale Le Constellation di Crans-Montana, dove il giovane Riccardo Minghetti, sedicenne di Roma, ha perso la vita a causa di un incendio devastante. Recentemente, l’autopsia sul suo corpo è stata completata, fornendo informazioni cruciali per le indagini in corso.

Risultati dell’autopsia e indagini in corso

Condotta presso il Policlinico Gemelli di Roma da un team di esperti guidati dal professor Antonio Oliva, l’autopsia ha rivelato lesioni multiple sul corpo di Riccardo. Gli specialisti hanno identificato traumi compatibili sia con l’esposizione al fuoco che con il movimento caotico della folla durante l’incendio. Stando alle prime ricostruzioni, le vie di fuga risultavano insufficienti e molti presenti si sono accalcati verso un’unica uscita, aumentando il rischio di schiacciamento.

Esami e accertamenti

Oltre all’autopsia, sono stati effettuati accertamenti radiologici e tossicologici, insieme a una TAC totale per analizzare eventuali traumi interni e la presenza di sostanze nel sangue. Tuttavia, gli esperti avvertono che è prematuro stabilire una causa di morte definitiva, poiché sono necessari ulteriori esami di laboratorio. Questi includeranno l’analisi dei livelli di inalazione di fumi tossici e la valutazione di eventuali patologie pregresse.

Implicazioni legali e indagini internazionali

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disastro colposo, in riferimento alla serata tragica al Le Constellation. Le indagini italiane si concentrano sulla possibile violazione delle norme di sicurezza e sulla gestione delle emergenze nel locale. Le autorità svizzere, nel frattempo, hanno arrestato il gestore Jacques Moretti e posto sua moglie, Jessica Maric, agli arresti domiciliari.

Collaborazione tra le Procure

La Procura di Roma sta coordinando le indagini con quelle di altre città italiane, tra cui Milano, Bologna e Genova, dove si trovano le altre cinque vittime italiane. Le autopsie per queste vittime sono già state programmate, e i rapporti medici saranno confrontati per ottenere un quadro completo della situazione e delle eventuali responsabilità.

Raccolta di prove e testimonianze

La raccolta di informazioni è fondamentale per comprendere la dinamica dell’incidente. Le testimonianze dei sopravvissuti, unite alle immagini delle telecamere di sicurezza e ai rilievi tecnici effettuati nel club, contribuiranno a ricostruire gli eventi minuto per minuto. La Procura di Roma, una volta acquisiti tutti i dati necessari, potrà richiedere assistenza internazionale per approfondire ulteriormente le indagini.

È fondamentale, infine, valutare se si siano verificate omissioni o violazioni delle norme di sicurezza che abbiano contribuito al numero elevato di vittime. Solo attraverso un’analisi approfondita sarà possibile stabilire se un diverso approccio nella gestione delle emergenze avrebbe potuto attenuare gli effetti devastanti di questa tragica notte di Capodanno.