Mediazione a Islamabad e scorte petrolifere: cosa c'è in gioco tra Stati Uniti e Iran

Il confronto tra Stati Uniti e Iran è tornato al centro dell’attenzione internazionale con un mix di proposte tecniche e dinamiche regionali che mirano a ridurre l’escalation senza però produrre accordi immediati. Secondo un reportage del New York Times del 14/04/2026, la delegazione americana avrebbe avanzato l’ipotesi di una sospensione di 20 anni di tutte le attività nucleari iraniane come base di un’intesa più ampia; una proposta destinata a comprare tempo ma a scatenare controversie politiche interne.

La controparte iraniana, dal canto suo, aveva offerto una sospensione più breve, che il presidente Trump avrebbe rifiutato, alimentando così un clima di incertezza. Parallelamente, attori regionali e globali hanno moltiplicato interventi pubblici e iniziative diplomatiche: dal ruolo di mediazione del Pakistan alla proposta cinese di un piano in quattro punti per la stabilità mediorientale.

In questo contesto, la dimensione energetica e le manovre navali nello Stretto di Hormuz aggiungono elementi concreti sulla posta in gioco.

Le proposte negoziali e le posizioni pubbliche

Al centro del dibattito resta la questione del controllo dell’arricchimento dell’uranio e delle garanzie che impediscano all’Iran di sviluppare un ordigno nucleare. I rappresentanti statunitensi, secondo quanto riferito, insistono su meccanismi di verifica e su una sospensione prolungata delle attività sensibili; il vice presidente JD Vance ha espresso la necessità di garanzie strutturali e monitoraggi serrati. Dall’altra parte, l’offerta iraniana di una pausa quinquennale nell’arricchimento è stata giudicata insufficiente per chi chiede misure più durature. Questa discrepanza sulle durate — cinque anni contro venti anni — è uno degli snodi critici che ha impedito una chiusura rapida dei colloqui.

Ruolo dei mediatori e sedi delle trattative

Il Pakistan si è proposto come sede alternativa delle discussioni, offrendo Islamabad come luogo per un secondo giro negoziale prima della scadenza del cessate il fuoco regionale; un’offerta che ribadisce il carattere multilaterale della crisi. Nel frattempo, potenze come la Cina hanno presentato piani diplomatici a interlocutori arabi e chiesto prudenza sul ricorso a misure di forza navale nello Stretto di Hormuz. Le mediazioni cercano di bilanciare esigenze di sicurezza, pressione politica interna e interessi economici, con ogni capitale che valuta vantaggi e rischi di un’intesa fragile ma immediata rispetto a un negoziato più lungo e sostenibile.

Dimensione energetica: scorte e rotte marittime

La componente energetica della crisi è particolarmente concreta. Dati raccolti da società di monitoraggio indicano che circa 38 milioni di barili di greggio iraniano si trovano già in mare, molti dei quali diretti verso la Cina e ancorati vicino alle coste del Paese. Le riserve onshore nella provincia di Shandong, dove operano le raffinerie indipendenti note come teapot refineries, sono vicine ai massimi annuali. Questo crea una rete di protezione che rende parte delle forniture iraniane meno vulnerabili a interdizioni navali a breve termine.

La navigazione e i rischi di interdizione

Il passaggio di navi come la Riche Starry, segnalata dai servizi di tracking, dimostra come operatori privati e Stati stiano cercando rotte e modalità per garantire consegne nonostante tensioni e blocchi navali. Le autorità americane hanno imposto misure di interdizione mirata nello Stretto, ma Pechino e altri attori hanno denunciato tali manovre come rischiose per la sicurezza marittima. In pratica, le scorte disponibili e le quote di importazione concesse da Pechino riducono l’urgenza immediata per le raffinerie cinesi, pur lasciando aperto il problema di un’escalation prolungata che potrebbe perturbare i mercati globali.

Prospettive politiche e scenari futuri

I prossimi passi dipenderanno dalla capacità delle parti di trovare un equilibrio tra esigenze tecniche di controllo nucleare e pressioni geopolitiche. Se da un lato una sospensione prolungata ridurrebbe il rischio a breve termine, dall’altro imporrebbe concessioni politiche difficili da accettare per molti protagonisti. Inoltre, fattori esterni — come le relazioni tra Cina e Stati Uniti, le richieste di Riyadh e le dinamiche tra Israele e attori libanesi — possono accelerare o compromettere il percorso negoziale.

In assenza di un’intesa immediata, la tensione rimane gestibile ma instabile: le scorte petrolifere, le rotte marittime e le dichiarazioni pubbliche contribuiscono a creare un quadro complesso dove la diplomazia potrebbe ancora «comprare tempo» senza garantire una soluzione definitiva. La sfida è costruire meccanismi di fiducia e verifica credibili, capaci di trasformare un accordo tecnico in una stabilità politica sostenibile.