Sparatoria in un liceo, 18enne prende in ostaggio e ferisce 16 persone: l’attentatore si è suicidato

Sparatoria a scuola a Sanliurfa: 16 persone ferite, l'attentatore studente si sarebbe suicidato e le forze dell'ordine indagano

Il 14 aprile 2026 una sparatoria ha scosso un istituto secondario nella provincia di Sanliurfa, nel sudest della Turchia, vicino al confine con la Siria. L’episodio si è verificato nell’istituto Ahmet Koyuncu del quartiere di Hasan Celebi, nel distretto di Siverek, e ha coinvolto studenti, personale scolastico e operatori di soccorso.

Secondo le prime informazioni ufficiali, un giovane studente armato ha aperto il fuoco nel cortile e all’interno dell’edificio scolastico provocando feriti e un clima di panico che ha portato all’evacuazione dell’istituto.

Le autorità locali hanno mobilitato squadre speciali, la gendarmeria e i servizi di emergenza per gestire la crisi e prestare soccorso alle vittime.

Sequenza dei fatti

Dalle ricostruzioni fornite dalle forze di sicurezza e dai testimoni, l’assalitore, identificato dal ministero dell’Interno come Ö.K., nato nel 2007 e studente della stessa scuola, avrebbe avuto una lite con un coetaneo che precedeva l’attacco.

Armato con un fucile a canna lunga, il giovane avrebbe sparato prima all’aperto e poi proseguito all’interno degli spazi dell’istituto, colpendo persone a caso e creando una situazione di estrema confusione. Video e racconti oculari descrivono studenti che fuggono precipitosamente verso il cancello e la strada, mentre altri rimangono bloccati all’interno.

Modalità dell’attacco e ostaggi

Testimoni riferiscono che l’autore dell’attacco «sparava direttamente a chiunque incontrasse», descrivendo un’azione rapida e indiscriminata. In un secondo momento il giovane avrebbe preso alcuni compagni come ostaggi, prima di togliersi la vita con la stessa arma impiegata nell’assalto. Le forze dell’ordine hanno quindi confermato che l’individuo si è suicidato e hanno avviato le procedure per mettere in sicurezza l’area e identificare eventuali complici o circostanze aggravanti.

Vittime e interventi sanitari

Il ministero dell’Interno ha comunicato che sono state contate complessivamente 16 persone ferite: tra queste figurano 10 studenti, 4 insegnanti, un agente di polizia e un addetto alla mensa. Tutti i feriti sono stati trasportati all’Ospedale Statale di Siverek per ricevere le cure immediate; quattro dei casi, definiti di media gravità, sono stati successivamente trasferiti in ospedali della provincia per terapie più complesse. Il governatore locale, Hasan Sildak, ha confermato che al momento non risultano decessi tra le vittime.

Assistenza alle famiglie e gestione della crisi

All’interno della risposta istituzionale, le autorità hanno predisposto canali di assistenza per le famiglie degli studenti e per il personale coinvolto. Squadre psicologiche e team di supporto sono stati inviati per offrire primo sostegno terapeutico e per facilitare le procedure di identificazione e informazione. Nel contempo, è stata disposta l’evacuazione controllata dell’istituto e la messa in sicurezza dell’area per consentire le indagini tecniche.

Indagine e dichiarazioni ufficiali

Il ministero dell’Interno ha annunciato l’apertura di un’indagine approfondita per ricostruire dinamicamente i movimenti dell’assalitore, chiarire i motivi che hanno portato all’attacco e accertare eventuali responsabilità esterne. La procura locale segue il procedimento giudiziario con l’obiettivo di raccogliere prove, visionare filmati e ascoltare testimoni. Il governatore Hasan Sildak ha promesso che «tutti i dettagli verranno chiariti, al fine di risalire alle origini e ricostruire quanto accaduto».

Le forze speciali della polizia, insieme alla gendarmeria, hanno collaborato con i soccorritori per riportare ordine e procedere con i rilievi. Gli investigatori stanno inoltre verificando la provenienza dell’arma e le circostanze antecedenti alla lite segnalata tra il presunto autore e un suo amico, per comprendere se si sia trattato di un gesto premeditato o dell’escalation di un conflitto personale.

Prospettive e misure preventive

L’episodio riapre il dibattito sulle misure di sicurezza nelle scuole e sulla prevenzione della violenza giovanile. Esperti e rappresentanti istituzionali sottolineano l’importanza di controlli sugli accessi, sistemi di allerta rapida e programmi di supporto psicologico per identificare segnali di rischio. L’attenzione è rivolta anche a campagne di sensibilizzazione rivolte a studenti, famiglie e personale scolastico per ridurre il rischio di replicazione di eventi simili.

Nel breve termine, le autorità locali hanno assicurato che verranno rafforzate le misure di sicurezza nelle scuole della provincia e che continueranno gli accertamenti per chiarire tutte le variabili coinvolte. Le informazioni ufficiali sull’evoluzione dell’inchiesta saranno comunicate non appena disponibili.