(Adnkronos) - “Ci occupiamo di ricostruire l’intera filiera illecita, dalla produzione alla distribuzione fino alla vendita. Il fenomeno del contrabbando è cambiato e ci sono nuove rotte che coinvolgono anche i Paesi dell’Est Europa”. Lo ha detto Laura Crea, responsabile operativo del set...

(Adnkronos) – “Ci occupiamo di ricostruire l’intera filiera illecita, dalla produzione alla distribuzione fino alla vendita. Il fenomeno del contrabbando è cambiato e ci sono nuove rotte che coinvolgono anche i Paesi dell’Est Europa”. Lo ha detto Laura Crea, responsabile operativo del settore intelligence di Az Investigation, partecipando alla presentazione della sesta edizione del rapporto “Il mercato illecito delle sigarette e dei prodotti di nuova generazione.

Le tendenze del periodo post-pandemico (2021–2025)”. Il documento è stato realizzato da Intellegit con il supporto di Bat Italia e illustrato oggi presso il Senato della Repubblica a Roma.

“I nostri operatori si occupano di individuare dove questi prodotti vengono venduti, sia online che sul territorio, perché bisogna poi acquistare dei campioni per documentare il fenomeno e fornire dati su quanto accade – prosegue Crea -.

In questo modo si entra in contatto con ambienti criminali strutturati e i nostri operatori devono stare ben attenti a non subire intimidazioni o ritorsioni qualora vengano individuati”.

“Per questo sono necessarie capacità investigativa, riservatezza e grande esperienza, proprio per raccogliere dati ed essere al contempo tutelati”, conclude.

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