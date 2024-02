Creare valore per le persone e il pianeta, il primo bilancio di sostenibilità di Md

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – Ricavi netti per 3,4 miliardi di euro, con un incremento dell’11% sul 2021, un patrimonio netto di 513 milioni di euro. Sono i numeri di Md Spa, l’insegna italiana nata 30 anni fa con il suo primo punto vendita nel Sud Italia, che oggi conta 785 punti vendita e 6 centri logistici in tutto il territorio nazionale. Nel suo primo bilancio di sostenibilità La Buona Spesa non solo a Parole, l’azienda fa il punto su quanto realizzato nel corso del 2022 per contribuire concretamente al benessere delle famiglie in termini economici, sociali e ambientali, adottando la strategia Esg – Environment, Social, Governance. Il tutto, tenendo ben presenti gli obiettivi di sviluppo sostenibili indicati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e individuando tre pilastri fondanti: persone, ambiente e valore.

PERSONE – Screening individuali gratuiti periodici ed iscrizioni a carico dell’azienda a fondi di sanità integrativa, oltre che più di 50mila ore dedicate alla formazione sui temi di salute e sicurezza (+55% rispetto al 2021) sono solo alcuni dei servizi di Md dedicati alla salute dei dipendenti. Nell’ambito dei diritti, si registra l'inserimento di politiche di gender equality che hanno lo scopo di valorizzare il lavoro delle donne e ridurre le differenze di genere sul lavoro, anche in termini di riconoscimento delle competenze e parità retributiva: su 9.172 dipendenti, il 64% è composto da donne e delle 2.211 nuove assunzioni (+25% sul 2021), il 68% riguarda donne. Occupazione giovanile: oltre 1.500 dipendenti sono under 30.

Per quanto concerne gli aspetti di formazione e work-life balance, sono state più di 375mila le ore di formazione erogate nel 2022, con una media di 43,5 ore per dipendente (a fronte delle poco più di 4mila ore dell’anno precedente), quasi 28mila le giornate di lavoro flessibile usufruite (+100% rispetto al 2021). In termini di employer branding e retention talenti, si rileva un tasso di rientro al lavoro del 93% post congedo parentale, mentre l’86% dei dipendenti è rimasto al lavoro oltre i 12 mesi dal congedo parentale. Per quanto riguarda il contributo allo sviluppo delle economie locali, Md ha aumentato e continua ad aumentare a scaffale i prodotti locali, a Km 0 e derivati dalla filiera italiana certificata: nel 2022, il 94% dei prodotti è stato acquistato da fornitori italiani, cui viene richiesta la condivisione degli obiettivi di sostenibilità sociale, con la sottoscrizione del Codice Etico, integrato con gli impegni previsti dalle politiche Esg.

Numerosi, inoltre, i progetti a favore delle comunità e dei territori: ammontano a 6,2 milioni di euro gli investimenti per il miglioramento degli spazi urbani in relazione ai punti vendita e a 147mila euro quelli a sostegno di iniziative per la comunità locale. Significativo il supporto fornito alla ricerca scientifica: dalla Fondazione Veronesi (cui sono stati donati oltre 300mila euro) all’Airc, alla Croce Rossa Italiana e al Banco Alimentare, cui nel 2022 sono state donate 182 tonnellate di prodotti, equivalenti a circa 370mila pasti. In totale, sono stati donati più di 750mila euro ad enti benefici e a iniziative per il territorio, di cui circa 146mila euro ad associazioni scelte dai clienti.

AMBIENTE – Tra le azioni per la salvaguardia del Pianeta, si ricorda 'Zero Sprechi Food', l’iniziativa di 'bollinatura' dei prodotti prossimi alla scadenza e dei prodotti ortofrutta con difetti estetici, offerti a prezzi scontati in un’ottica di riduzione degli sprechi: nel 2022, la percentuale di prodotti 'bollinati' venduti è stata del 50% e l’azienda è riuscita ad evitare la produzione di 857 tonnellate di rifiuti alimentari. Sostegno all’economia circolare con progetti riguardanti il packaging: riduzione del 12% della plastica da confezionamento (quello utilizzato per gli imballaggi viene comunque riciclato attraverso il progetto Re.Wind), la scelta di un packaging riciclabile per il 98% dei prodotti a marchio Md e in carta per il 51% dei prodotti no-food, oltre che l’uso di cassette in plastica riutilizzabili e riciclabili per il trasporto dei prodotti di ortofrutta.

Capitolo energia. Riduzione dei consumi attraverso politiche di efficientamento energetico, con l’incremento dell’utilizzo di energia autoprodotta da fonti rinnovabili per la riduzione delle emissioni di CO2: nel 2022 sono stati installati 30 nuovi impianti fotovoltaici sui tetti dei punti di vendita e dei centri logistici, il 43% di energia acquistata da terzi proveniva da fonti rinnovabili, e tra il 2021 e il 2022 si è registrata una riduzione dei consumi energetici superiore al 12%, mentre le emissioni di anidride carbonica si sono ridotte di 141 t grazie all’ottimizzazione dei carichi e dei percorsi per la consegna delle merci (-14% del rapporto delle emissioni per mq rispetto al 2021).

VALORE – Su un totale di oltre 3,4 miliardi di valore generato, il 96,4% è stato distribuito agli stakeholder (+0,8% rispetto al 2021), tra cui il 7% ai dipendenti e collaboratori dell’azienda (+0,1 rispetto all’anno precedente). La qualità e la sicurezza dei prodotti vengono costantemente monitorati da un team dedicato in tutte le fasi della catena produttiva e distributiva e dotati di un'etichetta chiara, trasparente e completa. L'innovazione di prodotto e la creazione di gamme dedicate ai vari modelli di alimentazione, insieme al rafforzamento del customer care e l’arricchimento di informazioni nelle piattaforme on-line (siti e-commerce, social) vanno incontro alle esigenze di vita di consumatori sempre più attenti e informati. Il 100% dei prodotti a marchio Md viene valutato in termini di qualità, sicurezza e tracciabilità.

Il bilancio di sostenibilità di Md è stato redatto in collaborazione con Dgm Consulting Società Benefit, seguendo lo standard Global Reporting Initiative (Gri). “Per Md, la sostenibilità non è semplicemente un percorso obbligato, ma un’opportunità reale di crescita virtuosa: Md è sostenibile per vocazione perché il suo progetto d’impresa si è basato sin dall’inizio sull’attenzione alle esigenze di risparmio dei clienti e sulla garanzia del migliore rapporto qualità-prezzo. Ci piacerebbe promuovere la nostra visione di sviluppo sostenibile e fungere da traino per tutte le aziende del settore – ha dichiarato Maria Luisa Podini, vicepresidente Md Spa – Questo nostro primo bilancio di sostenibilità vuole sottolineare la necessità di concretezza, di azione più che di parole, avendo sempre come obiettivo primario il benessere e la soddisfazione dei nostri stakeholders”.