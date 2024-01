Home > Video > "Credevo fosse entrato qualcuno in casa" "Credevo fosse entrato qualcuno in casa"

La tiktoker @kikagriffin ha condiviso sui social un'esperienza 'strana' vissuta con la figlia. La giovane è madre di una piccola di 2 anni e una notte, la bimba sembrava vedere qualcuno che, però, in realtà non era presente nella stanza. Questa cosa ha fatto un po' allarmata la donna, che ha subito ironizzato sulla cosa: "avevo i brividi per tutto il corpo, molto probabilmente ho più paura io del buio di mia figlia di due anni" Tanta era la preoccupazione che credeva fosse entrato qualcuno in casa, ma alla fine era tutto un falso allarme. "Chi era questa persona che ha visto? Un amico immaginario? Un fantasma?", chiede la donna al termine del video