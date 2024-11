Un’emergenza che non può più essere ignorata

La situazione della criminalità a Vancouver ha raggiunto livelli allarmanti, come dimostra la testimonianza di Caren McSherry, CEO di Gourmet Warehouse. Questo negozio, situato in una zona già problematica, ha visto un’escalation di furti che ha costretto la proprietaria a prendere misure drastiche per proteggere il suo business. “Ogni giorno, cinque o sei ladri entrano nel negozio, portando via migliaia di dollari in beni”, ha dichiarato McSherry, evidenziando la gravità della situazione.

La risposta inadeguata delle autorità

McSherry ha espresso la sua frustrazione nei confronti del governo e del sistema giudiziario, accusandoli di non fare abbastanza per fermare la criminalità. “Le piccole e medie imprese sono il pilastro della nostra economia, eppure ci sentiamo abbandonati”, ha affermato. La proprietaria ha anche rivelato che molti furti non vengono più denunciati alla polizia, poiché le risposte tardano ad arrivare e non portano a cambiamenti significativi.

Un appello urgente al governo

In un appello accorato, McSherry ha chiesto al governo della Columbia Britannica di intervenire con urgenza per affrontare il problema dei criminali recidivi. “Se non si fa qualcosa, vedremo negozi vuoti in tutta la città”, ha avvertito. La polizia di Vancouver ha riconosciuto l’aumento della criminalità, ma ha sottolineato l’importanza delle segnalazioni da parte dei commercianti per poter allocare le risorse in modo efficace.

La sicurezza dei cittadini e dei commercianti in pericolo

La situazione attuale non solo mette a rischio le attività commerciali, ma anche la sicurezza dei cittadini. McSherry ha dovuto assumere guardie di sicurezza a tempo pieno e installare serrande metalliche per proteggere il suo negozio. “Siamo cittadini onesti, ma ci sentiamo in balia di chi commette crimini ogni giorno”, ha concluso, sottolineando la necessità di un intervento deciso da parte delle autorità.