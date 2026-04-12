Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, lancia l’allarme davanti alla crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente, con la chiusura dello stretto di Hormuz. Le sue parole.

Crisi carburante ed energia, l’allarme di Giorgetti: “Se la situazione non cambia, temo la recessione”

Intervenuto ai microfoni del Tg3 Lombardia, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha parlato della crisi energetica dovuta alla guerra in Medio Oriente.

Queste le sue parole a proposito anche del Patto di Stabilità: “La risposta della Commissione Europea la conosciamo, la sappiamo benissimo: solo in presenza di grave recessione. Temo che, se la situazione continuerà così sul fronte dell’energia e degli olii combustibili, la recessione arriverà. Temo.”

Crisi carburante ed energia, il Governo insiste sulla sospensione del Patto di Stabilità

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si è detto preoccupato le la crisi energetica, asserendo di temere il rischio recessione. Sia lui che la premier Giorgia Meloni hanno lanciato l’allarme a Bruxelles, chiedendo una “sospensione del Patto di Stabilità”. Ciò permetterebbe a Paesi con pochi spazi fiscali, come il nostro, di mettere in campo misure di emergenza al fine di proteggere sia le imprese che i cittadini dai rincari. La situazione resta tesa e preoccupante.