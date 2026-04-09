Il discorso di Giorgia Meloni alla Camera ha rappresentato un momento centrale per illustrare i punti chiave dell’azione di governo e fare il punto sull’attività dell’esecutivo. Nel suo intervento, la premier ha affrontato i principali dossier politici, economici e internazionali, offrendo una sintesi delle priorità e aprendo al confronto con le forze politiche in vista delle prossime scadenze della legislatura.

Informativa in Parlamento di Giorgia Meloni e confronto politico

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è presentata alla Camera per illustrare l’azione del governo e le linee programmatiche per l’ultimo anno della legislatura, con un successivo passaggio anche al Senato. L’informativa, della durata di circa due ore e mezza, ha visto la partecipazione dell’intero esecutivo e, al termine dell’intervento della premier, gli interventi dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, senza replica né votazioni.

Alla discussione hanno preso parte i principali esponenti della maggioranza e delle opposizioni, tra cui Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Riccardo Magi, Maria Elena Boschi e Matteo Richetti, oltre ai capigruppo della maggioranza.

Il dibattito si è acceso anche sul piano politico e internazionale, dopo che la premier ha ricevuto apprezzamenti dal vicepresidente statunitense Vance, che ha espresso giudizi critici su parte della leadership europea, affermando: “Siamo rimasti delusi da molta leadership politica europea, che non sembra interessata a risolvere la guerra in Ucraina. Molto utili sono stati partner come Meloni e, più di tutti, Orban, perché ci ha spinto a comprendere entrambe le parti”. Le opposizioni hanno reagito duramente, accusando il governo di “certificare” il proprio fallimento, mentre la maggioranza ha sostenuto compattezza e continuità dell’azione esecutiva. Nel corso della seduta non sono mancati momenti simbolici, come l’applauso bipartisan rivolto ai militari impegnati nelle missioni internazionali.

Linee programmatiche, riforme e priorità del governo Meloni

Nel suo intervento, Giorgia Meloni ha difeso l’operato dell’esecutivo rivendicando stabilità politica, risultati economici e credibilità internazionale, sottolineando come “non c’è alcuna intenzione di fare un rimpasto” e che il governo intende proseguire il proprio mandato fino alla fine. La premier ha affrontato diversi dossier, dalla politica estera alla gestione delle crisi internazionali, fino alle misure economiche e fiscali, ribadendo la necessità di interventi per la competitività europea, la sicurezza energetica e la semplificazione burocratica. In particolare ha evidenziato l’impegno su temi come il contenimento dei prezzi energetici, la possibilità di interventi straordinari a livello europeo e la tutela dei flussi commerciali internazionali, citando anche criticità legate allo Stretto di Hormuz.

Ampio spazio è stato dedicato alle riforme interne, con un riferimento al referendum sulla giustizia: “L’Italia ha visto una grande partecipazione al voto… e noi rispettiamo sempre l’esito”, ha dichiarato la premier, aggiungendo però il rammarico per l’occasione mancata e ribadendo che “per noi la riforma della giustizia rimane una necessità”. Meloni ha inoltre sottolineato che “l’auspicio è che il cantiere di quella riforma non venga abbandonato” e che si proceda con spirito collaborativo.

Tra le altre priorità figurano il Piano casa, con l’obiettivo di realizzare oltre 100 mila alloggi nei prossimi anni, il sostegno a famiglie e imprese con una riduzione del carico fiscale e interventi contro la criminalità organizzata. La premier ha ribadito il principio di responsabilità politica affermando: “La nostra coscienza è a posto”, e ha concluso con un messaggio rivolto al Parlamento e al Paese, aprendo al confronto ma rivendicando determinazione: “Non scapperemo, non indietreggeremo, governeremo come fanno le persone serie”.

Il discorso di Meloni alla Camera: reazioni delle opposizioni e della maggioranza dopo l’informativa

Nel dibattito seguito all’intervento della presidente del Consiglio, le forze politiche hanno espresso valutazioni fortemente divergenti. Matteo Renzi ha commentato a caldo: “Meloni ha fatto in Parlamento il primo comizio della campagna 2027“, aggiungendo che “la premier non governa il Paese, e si vede dai risultati, ma si diverte a provocare l’opposizione. E’ una sfida che va raccolta a viso aperto“, annunciando inoltre che “le rispondo alle 14.15 dal Senato in diretta televisiva e sui social“. Sul fronte opposto, Giovanni Donzelli ha affermato: “Chi pensava di trovare Giorgia Meloni all’angolo, in difficoltà, è rimasto deluso“.

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha definito l’intervento della premier “un discorso di autoconvincimento“. Ha poi aggiunto: “Lei ci sfida, ma le do una notizia. L’avete già persa quella sfida, avete sfidato la costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne“. In modo critico anche Giuseppe Conte ha dichiarato: “Quello di Giorgia Meloni è stato un ‘discorso di autoconvincimento’” e ha proseguito: “Lei ci sfida, ma le do una notizia. L’avete già persa quella sfida, avete sfidato la costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne“. Più articolata la posizione della Lega, con Riccardo Molinari che ha sottolineato: “Con il no alla riforma della Giustizia non ha perso il governo, è l’Italia che ha perso una grande occasione di modernizzarsi“, ribadendo che “la sua posizione e del governo è sempre stata molto chiara” e che “i cittadini avevano chiesto la riforma“. In linea con la maggioranza, Paolo Barelli ha affermato: “Presidente Meloni questo governo sta lavorando bene, insieme ai suoi alleati, noi siamo convintamente al suo fianco“.

Tra le opposizioni, Matteo Richetti ha criticato duramente l’impostazione dell’esecutivo, sostenendo: “Il problema che avete parimenti lei e e la collega Schlein è questo: liberate il fidanzamento giallo-verde. Basta tenerli ostaggio!“, e aggiungendo: “Lei racconta una realtà mitologica, credo che la sveglia referendaria non abbia suonato a palazzo Chigi. Guardi che si presenta qui, ormai al quarto anno, con i ‘diremo’, ‘faremo’… Si deve render conto: lei ha un grande futuro alle spalle. Quattro anni, zero riforme“.

Angelo Bonelli ha adottato un tono altrettanto severo, affermando: “Presidente Meloni lei ha fatto oggi il discorso del suo declino, ha detto qui in Parlamento che non si dimette ma oggi qui ha fatto il discorso di apertura della sua campagna elettorale”, aggiungendo che “lei governa da 4 anni e non ha fatto nulla” e rivendicando la disponibilità di Avs al voto: “Presidente del Consiglio, oggi la vedo molto nervosa, noi le diciamo che come Avs siamo pronti ad andare al voto e a governare l’Italia“.

Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha invece evidenziato il rammarico per l’impostazione del confronto parlamentare: “Mi sarei aspettato anche io che questa reazione del presidente del Consiglio potesse essere una grande occasione, anche dura, di confronto tra maggioranza e opposizione e non solo un dibattito da talk show per accaparrarsi il consenso di una o dell’altra tifoseria. E lo dico con dispiacere perché questo si chiama Parlamento“. Ha poi ribadito il sostegno alla maggioranza, sottolineando che “Noi Moderati in questi 4 anni ha dato il suo contributo leale e qualificato a questa maggioranza” e che “A fine 2027 saranno gli italiani, non Bonelli” a giudicare l’operato del governo, invitando a concentrarsi su lavoro, famiglie e giovani e affermando: “Avanti così, il centrodestra c’è, Noi Moderati c’è“.