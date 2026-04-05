Crisi energetica a Cuba: blackout estesi e nuove consegne di petrolio dalla Russia

Un collasso della rete elettrica ha generato interruzioni massicce a Cuba, con un forte deficit di capacità e l'arrivo di petroliere russe come misura di emergenza

Negli ultimi giorni l’isola ha sperimentato una nuova ondata di blackout che ha colpito vaste aree, in particolare nella fascia di consumo serale, aggravando una crisi che si protrae da mesi. Secondo i dati ufficiali dell’Unión Eléctrica (Une), le interruzioni simultanee potrebbero interessare fino al 57,4% del territorio nazionale nel picco di domanda, mentre il sistema fatica a coprire i bisogni energetici della popolazione.

Le cifre parlano chiaro: la domanda stimata raggiunge i 3.000 MW, la capacità disponibile è limitata a circa 1.278 MW e il deficit complessivo si aggira su 1.722 megawatt. A causare la riduzione dell’offerta contribuiscono guasti e lavori di manutenzione che hanno messo fuori servizio sette delle 16 unità di generazione, oltre al deterioramento cronico degli impianti termoelettrici.

Le dimensioni tecniche della crisi

Il collasso produttivo deriva sia da problemi strutturali sia da carenze nelle importazioni di combustibile. La perdita di più blocchi produttivi ha costretto le autorità a introdurre interruzioni programmate e non, con tagli che in molte province superano le 20 ore al giorno. L’accumulo di guasti alle caldaie, turbine e sistemi ausiliari riflette una manutenzione insufficiente e l’età avanzata degli impianti, mettendo in luce la fragilità di un sistema che necessita di investimenti importanti per recuperare affidabilità e resilienza.

Numeri che spiegano l’emergenza

Confrontando domanda e offerta emergono i limiti del sistema: una richiesta di 3.000 MW contro una disponibilità di 1.278 MW lascia uno scarto sostanziale, il deficit di 1.722 MW. Questo divario obbliga a razionamenti estesi e a una rotazione delle interruzioni per evitare il collasso totale della rete. In assenza di interventi straordinari o di nuove forniture energetiche regolari, la situazione rischia di ripetersi con ritmi ravvicinati.

Impatto sulla vita quotidiana e sul malcontento sociale

Le ripercussioni sul tessuto sociale sono immediate: ospedali, servizi pubblici, catena del freddo alimentare e distribuzione dell’acqua subiscono effetti sensibili. Per molte famiglie le lunghe ore senza elettricità hanno conseguenze economiche dirette e aumentano il disagio quotidiano. Il progressivo peggioramento delle condizioni degli impianti e la durata dei black out sono diventati un tema di forte insoddisfazione pubblica, alimentando proteste e richieste di soluzioni rapidi da parte dei cittadini.

Settori più vulnerabili

I più colpiti sono i servizi essenziali e le persone più fragili: gli ospedali devono contare su generatori di emergenza, ma anche questi possono non bastare in caso di interruzioni prolungate; le famiglie perdono alimenti conservati e subiscono disagi per il telelavoro e l’istruzione a distanza. Il quadro socioeconomico si complica ulteriormente quando a mancare sono anche acqua e medicinali, aggravando le condizioni delle comunità già sotto pressione.

Risposte internazionali e limiti delle misure d’emergenza

Per alleggerire l’emergenza sono arrivate forniture via mare: una petroliera russa è attraccata al porto di Matanzas con circa 100.000 tonnellate di greggio, una quantità che offre sollievo ma non risolve la crisi strutturale. Secondo alcuni analisti, la stessa spedizione potrebbe produrre quantità limitate di carburante raffinato, sufficiente solo per alcuni giorni di domanda interna. Mosca ha inoltre annunciato l’intenzione di inviare una seconda nave come misura di solidarietà, mentre le pressioni geopolitiche complicano la regolarità delle consegne.

L’intervento esterno è pertanto una soluzione temporanea: senza riparazioni e ammodernamenti degli impianti e una programmazione stabile delle forniture energetiche, il rischio è che i blackout ritornino. La dipendenza da importazioni, insieme a restrizioni e sanzioni che hanno influenzato scambi con partner storici, aumenta la vulnerabilità del sistema energetico. In questo contesto, la risoluzione sostenibile passa attraverso investimenti, accordi regolari di fornitura e ristrutturazioni profonde per ripristinare la capacità produttiva nazionale.