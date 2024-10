Cristiano Malgioglio deluso per non essere stato invitato al matrimonio di Simona Ventura: un'amicizia messa alla prova

Sembra che Cristiano Malgioglio sia rimasto piuttosto deluso da Simona Ventura. I due hanno collaborato in diverse occasioni, come quando il famoso cantautore ha partecipato alla settima stagione de L’Isola dei Famosi e in momenti successivi a programmi come Quelli che il Calcio e X Factor, dove era coinvolto nella scelta dei candidati. Nel tempo, sono diventati amici, ed è proprio per questo legame che Malgioglio si è sentito trascurato dopo aver appreso di non essere stato invitato al matrimonio di Simona Ventura con Giovanni Terzi.

Ieri, Gabriele Parpiglia ha fatto una rivelazione durante il programma Protagonisti, condotto da Francesco Fredella su RTL 102,5: “Cristiano è davvero contrariato con Simona. Il motivo? Non è stato chiamato per le nozze, e questo lo ha ferito profondamente.” Fredella ha anche tentato di contattare Malgioglio, ma lui era in trucco per la registrazione di Tale e Quale Show e non ha risposto.

Anche il dialogo tra Cristiano Malgioglio e Simona Ventura a Che Tempo Che Fa ha chiarito la situazione. In quella occasione, Malgioglio ha affermato: “Non sono stato invitato al tuo matrimonio. Non me l’aspettavo da una grande amica come te; ti ho sempre voluto bene e speravo di ricevere l’invito”.

Simona ha subito replicato: “Ti ho invitato, ma come potrei non farlo?”. Lui, però, ha nettamente contestato: “Nessun invito, cara. E a chi l’hai mandato, scusa? Posso garantirti che non ho ricevuto nulla”.

La presentatrice ha cercato di giustificarsi dicendo: “Non è che l’ho inviato io direttamente”.

Malgy sicuramente si ricorderà di questo. E voi credete che l’invito sia stato realmente inviato come affermato da Simona Ventura?

Rimanendo incerti…

Il codice HTML ottimizzato per la SEO sarebbe il seguente:

Sembra che Cristiano Malgioglio sia rimasto piuttosto deluso da Simona Ventura. I due hanno collaborato in diverse occasioni, come quando il famoso cantautore ha partecipato alla settima stagione de L’Isola dei Famosi e in momenti successivi a programmi come Quelli che il Calcio e X Factor, dove era coinvolto nella scelta dei candidati. Nel tempo, sono diventati amici, ed è proprio per questo legame che Malgioglio si è sentito trascurato dopo aver appreso di non essere stato invitato al matrimonio di Simona Ventura con Giovanni Terzi.

Ieri, Gabriele Parpiglia ha fatto una rivelazione durante il programma Protagonisti, condotto da Francesco Fredella su RTL 102,5: “Cristiano è davvero contrariato con Simona. Il motivo? Non è stato chiamato per le nozze, e questo lo ha ferito profondamente.” Fredella ha anche tentato di contattare Malgioglio, ma lui era in trucco per la registrazione di Tale e Quale Show e non ha risposto.

Anche il dialogo tra Cristiano Malgioglio e Simona Ventura a Che Tempo Che Fa ha chiarito la situazione. In quella occasione, Malgioglio ha affermato: “Non sono stato invitato al tuo matrimonio. Non me l’aspettavo da una grande amica come te; ti ho sempre voluto bene e speravo di ricevere l’invito“.

Simona ha subito replicato: “Ti ho invitato, ma come potrei non farlo?“. Lui, però, ha nettamente contestato: “Nessun invito, cara. E a chi l’hai mandato, scusa? Posso garantirti che non ho ricevuto nulla“.

La presentatrice ha cercato di giustificarsi dicendo: “Non è che l’ho inviato io direttamente“.

Malgy sicuramente si ricorderà di questo. E voi credete che l’invito sia stato realmente inviato come affermato da Simona Ventura?

Rimanendo incerti…