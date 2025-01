Un Capodanno controverso

Ieri sera, il tradizionale concerto di Capodanno, L’Anno Che Verrà, è andato in onda su Rai 1, ma non senza suscitare un acceso dibattito tra i telespettatori. Condotto da Marco Liorni, il programma ha visto la partecipazione di numerosi artisti, ma le critiche non sono tardate ad arrivare. Molti utenti sui social hanno espresso il loro disappunto riguardo alla conduzione di Liorni, ritenendolo poco adatto al ruolo. La sua impostazione seria e il tono poco coinvolgente hanno fatto storcere il naso a diversi spettatori, che si aspettavano un’atmosfera più festosa e leggera per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

Playback e qualità audio sotto accusa

Un altro punto controverso è stato l’uso del playback da parte degli artisti. Diversi telespettatori hanno notato che molti brani sono stati eseguiti in playback, sollevando interrogativi sulla qualità delle performance dal vivo. Questo ha portato a una serie di