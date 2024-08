Crolla hotel in Germania: un morto e otto dispersi tra le macerie

Crolla hotel in Germania: bambino salvato mentre dormiva.

Crolla hotel a Kroev, pittoresca cittadina sulle rive del fiume Mosella, in Germania. Il tragico evento ha causato la morte di una persona. Altre otto sono ancora disperse sotto le macerie. Risultano essere stati tratti in salvo dalle macerie almeno cinque individui, portando il totale delle persone presenti nella struttura al momento del crollo a quattordici. I rischi di ulteriori crolli hanno inizialmente rallentato i soccorsi, secondo quanto riportato dall’emittente SWR. Per motivi di sicurezza, gli edifici adiacenti sono stati evacuati.

Crolla hotel in Germania: le operazioni di soccorso

Tra le persone ancora da trarre in salvo, alcune sono gravemente ferite, hanno precisato le autorità, mentre le operazioni di soccorso continuano. “Diverse persone sono riuscite a lasciare autonomamente l’edificio”, ha spiegato la Polizia.

Salvato anche un bambino

Tra gli ospiti dell’albergo crollato c’è anche un bambino. Secondo quanto riportato dalla Bild, i soccorritori sono rimasti in contatto con i genitori del piccolo riferendo che stesse “dormeno tranquillamente”. Una storia a lieto fine, almeno per il bimbo, che è stato successivamente portato in salvo.

La città di Kroev

Kroev (o Kröv in tedesco) è una cittadina situata nella regione vinicola della Mosella, nella Renania-Palatinato, Germania. È famosa per i suoi vigneti e il vino di alta qualità, in particolare il Riesling, che è una delle varietà più celebri prodotte nella zona.