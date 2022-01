Crollata una palazzina nel Pistoiese: illesi i residenti

Pistoia, 29 dic. (askanews) – Una palazzina è crollata poco prima dell’alba di mercoledì 29 dicembre 2021 a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia.

L’allarme scattato intorno alle 5.45: quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, i residenti, tutti apparentemente illesi, erano giù usciti dall’edificio e sono stati affidati alle cure dei soccorritori del 118.

Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza la zona e verificare l’eventuale presenza di altre persone nell’abitazione.

Presenti suo posto anche due pattuglie dei carabinieri. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del crollo.