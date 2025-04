Crollo di via Campo di Fossa: giustizia per le vittime del terremoto dell'Aquila

Il verdetto della Corte di Appello

La recente sentenza della Corte di Appello ha portato a un cambiamento significativo nella percezione della responsabilità legata al tragico crollo di via Campo di Fossa durante il terremoto dell’Aquila. La Corte ha annullato il verdetto precedente che attribuiva un concorso di colpa alle vittime, una decisione che ha suscitato un’ondata di sollievo tra i familiari delle vittime. Questo nuovo pronunciamento rappresenta un passo importante verso la giustizia, riconoscendo che le vittime non possono essere ritenute responsabili per la loro tragica sorte.

Le reazioni delle famiglie

Maria Grazia Piccinini, madre di Ilaria Rambaldi, una delle giovani vittime, ha espresso la sua gioia per la decisione della Corte. “Mi sono liberata di un peso, quella sentenza era una vergogna e un affronto a questi ragazzi”, ha dichiarato. Le parole di Maria Grazia rispecchiano il sentimento di molti familiari che hanno vissuto un dolore incommensurabile e che ora vedono riconosciuta la dignità delle loro perdite. La sentenza precedente, che prevedeva un taglio del 30% del risarcimento danni, era stata percepita come un’ingiustizia insopportabile.

Il contesto del terremoto dell’Aquila

Il terremoto dell’Aquila, avvenuto nel 2009, ha causato la morte di 309 persone e ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva del paese. Il crollo di via Campo di Fossa è stato uno dei momenti più tragici di quella notte. Le famiglie delle vittime hanno lottato per anni per ottenere giustizia e riconoscimento, affrontando un sistema legale che spesso sembrava non tener conto del loro dolore. La recente decisione della Corte di Appello segna un cambiamento di rotta, sottolineando l’importanza di una giustizia che non solo punisca i responsabili, ma che riconosca anche il valore della vita umana.