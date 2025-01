Crollo emotivo ad Amici: Alessia e Trigno tra lacrime e promesse

Il crollo di Alessia dopo la classifica

La puntata di Amici andata in onda domenica 19 gennaio ha lasciato il segno, in particolare per la ballerina Alessia. Dopo aver ricevuto una valutazione negativa dalla giudice esterna Rebecca Bianchi, che l’ha definita “un po’ esagerata”, Alessia ha vissuto un intenso crollo emotivo. La ballerina, visibilmente scossa, si è sfogata con la compagna Antonia, esprimendo il suo malcontento non solo per la posizione in classifica, ma anche per la pressione che sente all’interno della Scuola. “Mi rode il c*lo anche a me e vorrei salire in classifica”, ha dichiarato Alessia, evidenziando il suo desiderio di essere riconosciuta per il suo impegno e talento.

La reazione della Celentano

Nel daytime del lunedì successivo, Alessia ha continuato a piangere, scatenando la reazione della professoressa Alessandra Celentano. Quest’ultima, dopo aver convocato la ballerina, le ha fatto un duro rimprovero, sottolineando che non è il caso di piangere per una posizione bassa in classifica. “Ti ho scelta perché mi piaci tanto”, ha detto la Celentano, cercando di far capire ad Alessia che la competizione è dura e che deve affrontarla con determinazione. La professoressa ha anche ricordato alla ballerina che, nonostante le sue vittorie passate, ora deve confrontarsi con altri stili e talenti. Questo confronto ha portato Alessia a riflettere sulla sua posizione e sul suo approccio alla competizione.

Trigno e la gestione della rabbia

Parallelamente, un’altra storia di tensione si è sviluppata con Trigno, che a causa di una reazione considerata troppo “aggressiva” è stato sospeso dalla competizione. La professoressa Anna Pettinelli ha deciso di riammetterlo dopo un confronto in cui Trigno ha ammesso di avere difficoltà nel gestire la rabbia. “Facciamo un patto: tu non tradisci te stesso e non tradisci me, e io ti ridò la maglia”, ha detto la Pettinelli, sottolineando l’importanza di mantenere la propria integrità. Trigno ha accettato la sfida, promettendo di impegnarsi per migliorare e mantenere il suo posto ad Amici. Questo scambio ha evidenziato non solo le difficoltà personali dei concorrenti, ma anche il ruolo cruciale dei professori nel guidarli attraverso le sfide emotive e professionali.