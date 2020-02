A distanza di mille anni, il 2020 ha una data palindroma mondiale: si tratta del 2 febbraio 2020, giorno in cui i cristiani festeggiano la Candelora.

L’ultima volta che si era verificato un evento del genere era l’11 novembre 1111, in pieno Medioevo. A distanza di oltre mille anni la data è caduta sul giorno della Candelora che in ogni paese potrà essere letta in modo coincidente da destra o da sinistra. Sia che venga anteposto il giorno come si fa in Italia sia che si metta prima il mese come succede in terra anglosassone, i numeri rimangono infatti identici.

Una circostanza assai rara, se si pensa che tenendo conto soltanto della modalità italiana di scrivere le date, quelle palindrome sono moltissime.

Prendendo in considerazione solo il 2020, queste sono infatti in totale 23, mentre saranno addirittura 31 l’anno successivo. La prossima data palindroma mondiale sarà invece dopo l’anno 3000, in particolare il 10 marzo del 3001, cioè il 10.03.3001.

Quest’anno la data è invece caduta in un giorno importante per chi appartiene alla religione cristiana, ovvero quella della Candelora. Si tratta della cosiddetta “festa della luce”, in onore a Gesù Cristo “luce del mondo”, giorno in cui per secoli è stata consuetudine benedire le candele. La sua origine è legata alla presentazione al Tempio di Gesù, cioè la sua prima uscita pubblica ufficiale. Ancora oggi è un evento obbligatorio per tutti i primogeniti maschi nati da ebrei.