Supermercati aperti il 1 maggio? La decisione delle regioni

Toccherà alle singole regioni decidere se i supermercati potranno rimanere aperti il 1 maggio: l'elenco delle aperture.

Come per il 25 aprile, ci si pone la stessa domanda: il 1 maggio i supermercati saranno aperti o si va verso la chiusura? Ogni regione sarà libera di scegliere gli orari di apertura o chiusura dei supermercati. Vediamo insieme il quadro, dal Nord al Sud del Paese.

Supermercati aperti il 1 maggio: dipende dalle regioni

Così come avvenuto per il 25 aprile e, prima ancora, per Pasqua, anche in occasione del 1 maggio sono molti i cittadini che si stanno chiedendo se i supermercati resteranno aperti oppure chiusi.

Nella conferenza stampa tenuta la sera del 26 aprile, il Presidente del Consiglio Conte non ha accennato a misure precise riguardo all’apertura dei negozi e mercati, quindi come per la Festa della Liberazione, anche per il 1 maggio tutto dipenderà dalle singole Regioni.





Le aperture regione per regione

Partiamo dalla Lombardia, dove molte aziende hanno deciso di dare ampia libertà di scelta.

Molte catene scelgono di tenere alzate le saracinesche anche per diluire l’arrivo dei clienti in un arco di tempo maggiore ed evitare assembramenti. Per Esselunga gli orari possono variare da negozio a negozio ma, in linea generale, gli orari saranno 7.30-20.00. Conad e Pam hanno annunciato aperture straordinarie: 8-20.30 per Conad e 9-20.00 per Pam. Coop tiene aperto la mattina.

In Liguria i supermercati resteranno aperti mezza giornata, qui di fino alle 15. Passando alle altre regioni, in Campania, Lazio, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Veneto i supermercati il 1 maggio resteranno chiusi. Anche in Puglia, Piemonte e Sicilia le regioni hanno deciso per la chiusura preventiva per tutto il weekend che precede la fase 2.