Da Commissione Ue ok a Pnrr, Draghi: giornata di orgoglio

Milano, 22 giu. (askanews) – “La visita della presidente segna l’approvazione da parte della commissione del Pnrr, è una giornata di orgoglio per il nostro Paese, un Paese più giusto, più competitivo e più sostenibile nella sua crescita”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi ha aperto la conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen a Roma in occasione del via libera al Piano di ripresa e resilienza che dovrebbe portare l’Italia fuori dalla pandemia con una serie di riforme e investimenti di grande portata.

“Lo abbiamo fatto col sostegno decisivo delle forze politiche, degli enti territoriali e delle parti sociali e grazie all’interlocuzione con la Commissione”, ha aggiunto Draghi, un confronto “fondamentale soprattutto per la parte concernente le riforme”.