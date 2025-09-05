Daily Crown: William e Harry rivali anche in tv, ciascuno con proprio documentario su Diana

Londra, 5 set. (Adnkronos) - Re Carlo e il principe Harry potrebbero vedersi la settimana prossima a Londra, dando così il via a una felice riconciliazione fra padre e figlio. Se un incontro dovesse avvenire, sarebbe a porte chiuse ovvero lontano dai clamori degli eventi pubblici, come la cer...

Londra, 5 set. (Adnkronos) – Re Carlo e il principe Harry potrebbero vedersi la settimana prossima a Londra, dando così il via a una felice riconciliazione fra padre e figlio. Se un incontro dovesse avvenire, sarebbe a porte chiuse ovvero lontano dai clamori degli eventi pubblici, come la cerimonia annuale dei WellChild Awards, proprio per la quale il duca di Sussex volerà dalla California nel Regno Unito l'8 settembre.

Ad ogni modo, se è vero che il principe William resta contrario a un'eventuale udienza di suo padre al fratello, ma che, a detta dei suoi amici, non potrà non adeguarsi ai voleri del re, la relazione fra i due fratelli potrebbe comunque complicarsi ulteriormente, portandoli a uno scontro in tv.

Ci sono voci secondo le quali William e Harry potrebbero finire per realizzare documentari concorrenti sulla madre, la principessa Diana, per celebrare il 30mo anniversario della sua morte, tra due anni. Si vocifera che la società di produzione Archewell del principe Harry sia già in trattative per il documentario, e alcune fonti hanno riferito al Daily Beast che William si sentirà in dovere di realizzarne uno proprio se Harry dovesse procedere con il suo. "Come tutti sanno, William odia Netflix con tutto il cuore, proprio come tutti i reali in Inghilterra, a causa di The Crown e del modo in cui sono stati ritratti nella serie – ha scritto l'Examiner – La serie ha completamente distrutto il nonno Filippo di Edimburgo, accusandolo sostanzialmente di essere un imbroglione, e ha anche offerto un ritratto molto sgradevole del padre".

"William si sente disgustato dal fatto che suo fratello possa lavorare con loro", ha aggiunto una fonte, "figuriamoci se su qualcosa legato alla loro amata madre". Non solo, la fonte ha anche aggiunto: "Harry sa esattamente cosa pensa suo fratello di Netflix, quindi, il fatto che vada avanti con questa cosa è uno schiaffo in faccia. È come se nulla fosse sacro per lui quando si tratta dell'onnipotente dollaro americano". Per quanto riguarda un possibile documentario sulla principessa Diana, un dirigente di una casa di produzione indipendente nel Regno Unito ha dichiarato al Daily Beast: "Harry sta pensando di realizzare una serie su Diana nel 2027. Vogliono trovare i partner giusti e ne abbiamo parlato con loro. Sono sicuro che anche altre case di produzione lo abbiano fatto. Un resoconto dall'interno dell'implosione del matrimonio tra Carlo e Diana e il racconto di Harry della morte di Diana e delle sue conseguenze sarebbero il fenomeno televisivo di tutti i tempi".

Ma un amico di William ha spiegato alla testata che questo non è ciò su cui i fratelli avevano concordato. "Il film che i fratelli hanno realizzato per il ventesimo anniversario doveva essere l'ultima parola. William lo ha detto molto chiaramente all'epoca. Ma ovviamente le cose sono cambiate da allora. Se Harry ora vuole realizzare un altro grande show su Netflix, William dovrà reagire, che si tratti di un'intervista o di un documentario tutto suo. L'intera situazione è semplicemente molto triste".