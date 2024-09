Dal G7 dei Parlamenti, Fontana riceve un incentivo per un futuro pacifico.

Per 23 anni, l’incontro tra i parlamenti del G7 ha avuto un ruolo cruciale, considerato il loro rappresentare l’intera popolazione e, quindi, le diverse pressioni sociali. Quest’anno, il focus principale sarà rivolto alla promozione di un futuro pacifico. Lo scopo è aprire canali di dialogo intesi a costruire un mondo dove regni la pace, ha affermato Lorenzo Fontana, il presidente della Camera, durante la cerimonia di apertura del G7 dei Parlamenti tenutasi a Verona. Fontana ha messo in luce l’evolversi della diplomazia parlamentare, evidente in tutti i meeting globali. A tale proposito, verranno affrontati temi di rilevanza mondiale come la cybersicurezza, l’intelligenza artificiale, e lo sviluppo dell’Africa e del Mediterraneo. Questi, infatti, riguardano i parlamenti poiché è necessario unire le diverse linee di pensiero, inclusi gli aspetti legislativi per formulare leggi che possano guidare verso un tale futuro. Sono previste sfide rilevanti per i nostri popoli nel futuro, questioni che non rispettano i confini ma che sono globali, e bisogna tentare di affrontarle uniti è quanto ha sottolineato Fontana. Il presidente della Camera ha poi rilevato l’importanza della ricerca e la volontà comune di trovare una soluzione ai vari conflitti, come quello russo-ucraino, la crisi del Medio Oriente, la questione del Mar Rosso, e molte altre potenziali situazioni di crisi che è necessario controllare. Perciò, si deve promuovere con determinazione il dialogo a livello globale, enfatizzando la necessità di una solida volontà per la pace.