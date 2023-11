Home > Video > Daniele Andreani racconta un episodio a cui ha assistito Daniele Andreani racconta un episodio a cui ha assistito

Il giornalista Daniele Andreani racconta, in un video sul suo profilo (danieleandreani95), un episodio a cui ha assistito all'interno di un supermercato. "Ero alla cassa per pagare, il cassiere giovane stava cambiando i soldi e davanti a me c'erano delle donne che hanno attaccato il ragazzo", il giornalista difende il cassiere che stava cambiando i soldi mentre le donne incitavano il ragazzo a muoversi. "Complimenti per la pazienza e la calma", Daniele si congratula con il cassiere per l'atteggiamento mantenuto davanti a questa scena. Ci deve essere rispetto verso chi sta lavorando