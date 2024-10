Nel corso di una recente puntata della trasmissione domenicale “Amici”, è tornato il gioco dei palloncini, dove gli allievi possono esprimere, in forma anonima, pensieri positivi o negativi su un compagno. Quando TrigNO è stato invitato a leggere un commento sgradevole su di lui, non immaginava che fosse stato scritto da Daniele Doria. Solo in un secondo momento, il ballerino ha deciso di rivelarsi e alzare la mano. Il messaggio critico di Daniele recitava: “Dovresti avere più controllo su quel che dici, a volte sei un po’ eccessivo e mi infastidisce quando cerchi di far ridere”. Questo commento è stato accolto da TrigNO con serenità, il quale ha risposto in modo bizzarro: “Accetto porque Daniele mi ha fatto le unghie l’altro giorno”. Ma Daniele non è stato l’unico a muovere critiche nei confronti di TrigNO; anche Diego Lazzari ha scritto un’appunto meno incisivo: “Dovresti limitare le sciocchezze che dici e cercare di restare calmo”.

Per quanto riguarda Daniele Doria, ballerino di “Amici”, è originario di Aversa e vive a Roma, dove è stabilito da qualche tempo; attualmente ha 17 anni ed è single. Come riportato dal Quotidiano Nazionale, ha iniziato la sua carriera artistica all’età di cinque anni, portando i genitori a iscriverlo in una scuola di danza. Nonostante la giovane età, ha già ottenuto vari riconoscimenti nel campo della danza. Recentemente, ha avuto l’opportunità di vivere un’esperienza a Los Angeles, dove ha ampliato la sua conoscenza di diversi stili di danza, rivelando di essere un talento poliedrico e rapidamente apprendente.