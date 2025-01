Dopo oltre vent’anni spunta (di nuovo) il presunto tradimento di David Beckham con la sua ex segretaria che dichiara: “E’ un amante fantastico”. Il gossip è impazzito ancora una volta!

David Beckham, le accuse di tradimento dell’ex segretaria: “Un amante fantastico, eravamo davvero legati”

Nel 2004, più di vent’anni fa, David Beckham fu accusato di aver tradito sua moglie Victoria con la sua segretaria dell’epoca, Rebecca Loos, dopo essersi trasferito a Madrid. A scatenare il gossip fu proprio l’ex assistente di Beckham che proprio oggi torna a parlare di quello che accadde ai tempi del presunto tradimento.

Cosa ha detto l’ex segretaria

“David è un amante fantastico. Andavamo molto d’accordo. Non smettevamo mai di parlare, eravamo davvero legati”, aveva dichiarato la segretaria Rebecca Loos. David Beckham, però, ha sempre smentito, mentre a distanza di ventidue anni l’ex modella olandese non ha cambiato la sua versione, anzi ha aggiunto dei dettagli.

In un’intervista al quotidiano spagnolo El Mundo, del 10 gennaio, la Loos ha ribadito di aver avuto ai tempi, una relazione con l’ex calciatore britannico. Secondo quanto dichiarato dall’assistente, il primo incontro con Beckham sarebbe avvenuto nel ristorante della famiglia dell’attore Javier Bardem.

“Il mio compito era prendermi cura di Victoria, mostrarle Madrid, portarla a fare shopping. Dovevamo assicurarci che le piacesse la città, che si divertisse. Era difficile lavorare per loro, perché tutti avevano bisogno di me”, ha raccontato l’ex modella.

La nuova vita dell’ex segretaria Rebecca Loos

Ai tempi del presunto tradimento David Beckham si era trasferito in Spagna per entrare a far parte del Real Madrid, e una volta svelato lo scandalo, Rebecca, allora 25enne, dovette affrontare una pressione mediatica non indifferente, tanto da considerare di lasciare la Spagna.

Oggi l’ex modella vive in Norvegia con suo marito, il dottor Sven Christjar Skaiaa, e i loro due figli, Liam e Magnus.

“Se non fossi diventata famosa, non avrei mai partecipato al programma televisivo in cui ho incontrato mio marito Sven e non avrei avuto i miei adorabili bambini”, ha dichiarato Rebecca ricordando con positività e anche nostalgia quel periodo.

Dall’altra parte, però, David Beckham ha sempre negato le accuse di tradimento e continua a mantenere il silenzio.