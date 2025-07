Dazi: Bonaccini, 'resa a Trump costerà miliardi'

Roma, 27 lug (Adnkronos) - "I dazi al 15% sono meglio del 30% ma peggio di zero. Ma soprattutto Von der Leyen ha ceduto a Trump e dunque non va bene. Anche perché i dazi costeranno decine di miliardi di euro al nostro paese. Intanto oggi abbiamo la conferma che la vantata amicizia di Mel...

Roma, 27 lug (Adnkronos) – "I dazi al 15% sono meglio del 30% ma peggio di zero. Ma soprattutto Von der Leyen ha ceduto a Trump e dunque non va bene. Anche perché i dazi costeranno decine di miliardi di euro al nostro paese. Intanto oggi abbiamo la conferma che la vantata amicizia di Meloni con Trump non è servita a evitarli".

Lo ha detto l'europarlamentare Stefano Bonaccini (Pd) intervenendo alla Festa de L'Unità di Aquileia (Udine).

"Bisogna diversificare i mercati, aprire nuove possibilità per prodotti che sono molto apprezzati", ha detto ancora Bonaccini precisando che "era giusto approvare l'accordo commerciale con il Canada". Il presidente del Pd ha auspicato la firma dell'accordo Mercosur spiegando che "le preoccupazioni su alcune tipologie merceologiche devono essere affrontate, ma quel mercato ci serve".

"Bene ha fatto Von der Leyen ad andare in India, auspicando di aprire anche quel mercato", ha chiuso l'europarlamentare dem.