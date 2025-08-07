Dazi: Conte, 'governo prometteva tariffe zero, Meloni-Salvini dilettanti'

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "I soliti chiacchieroni, Meloni e Salvini. Adesso che sono al governo, Giorgia Meloni aveva promesso dazi zero con gli Stati Uniti, e invece ha rimediato dazi al 15%, con il rischio che saltino 100mila posti di lavoro, gravi danni per le nostre imprese e per i nostri ...

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – "I soliti chiacchieroni, Meloni e Salvini. Adesso che sono al governo, Giorgia Meloni aveva promesso dazi zero con gli Stati Uniti, e invece ha rimediato dazi al 15%, con il rischio che saltino 100mila posti di lavoro, gravi danni per le nostre imprese e per i nostri agricoltori". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, in un video sui social.

"Ma attenzione: Trump, giustamente, ha capito di avere a che fare con dei dilettanti e adesso si è ingolosito, ci ha preso gusto. Ha già preannunciato: ‘Guardate che i dazi li porto al 35%’. Avete promesso di comprare dagli Stati Uniti. E sì, perché hanno promesso di acquistare gas americano, di acquistare dall’industria delle armi, zero tasse per i giganti del web. Che affarone, per loro”.