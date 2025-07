Dazi: Ricciardi (M5s), 'abbiamo l'Europa degli Stati Uniti'

Roma, 27 lug (Adnkronos) - "Più che Stati Uniti d’Europa abbiamo l’Europa degli Stati Uniti. Quando aumenteranno le bollette, l’importante è essere consapevoli che in un ufficio della Louisiana stapperanno bottiglie di champagne. Il tutto dove avviene? In una sed...

Roma, 27 lug (Adnkronos) – "Più che Stati Uniti d’Europa abbiamo l’Europa degli Stati Uniti. Quando aumenteranno le bollette, l’importante è essere consapevoli che in un ufficio della Louisiana stapperanno bottiglie di champagne. Il tutto dove avviene? In una sede ufficiale? No, nel campo da golf dí Trump. Viva i Fratelli d’America". Lo scrive sui social a proposito di dazi, il capogruppo del M5s alla Camera Riccardo Ricciardi.