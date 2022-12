Dc: Mannino, Bianco pietra angolare storia democristiana**

Roma, 1 dic.

(Adnkronos) – "Gerardo Bianco è stato un grande protagonista della vita politica italiana. La sua posizione politica sempre fortemente motivata anche nei fondamenti culturali sempre punti di confronto e di riferimento. Il carattere rianimiamo del suo senso della libertà mediato dalle letture desanctisiane, sempre profonde ed originali, ne hanno fatto un politico altamente distinto. L’adesione alle linee dell’alleanza politica sempre concepita con il carattere originale del proprio essere democristiano. Qualità non di maniera e neppure sentimentale ma categoria del pensiero politico.

Gerardo è stato in ogni tempo, pur così diverso e da ultimo sconvolgente rispetto alla linea storica della cosiddetta Prima Repubblica, una sorgente di testimonianza e di riflessione politica. Come ogni grande maestro è stato un amico. La memoria della sua vita politica è pietra angolare della storia democristiana". Lo dice all'Adnkronos Calogero Mannino.

"Come ogni grande protagonista di questa storia fondamentalmente legato al valore ideale della libertà come metodo e come fine.

Personalmente -aggiunge l'ex esponente della Dc- ne serbo un ricordo che deriva ed incide sui tratti più decisivi della mia esperienza non soltanto politica ma semplicemente umana. Sono con forte sentimento accanto alla moglie, sempre così a lui strettamente legata ed alla famiglia. Piango e prego con loro".