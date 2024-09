De Lellis fa una mossa strategica: Emerge l'ex di Tony Effe, Vittoria Ceretti.

Il rapper romano Tony Effe sembra essere apparso nel servizio di streaming Netflix, precisamente nella seconda metà della quarta stagione di "Emily In Paris". In un video condiviso dal profilo ufficiale di Netflix, Effe compare sulla porta del personaggio principale, Emily Cooper. Nonostante molti hanno pensato a un'apparizione del rapper nella serie, in realtà si tratta di un montaggio, in cui Tony Effe è stato inserito al posto del personaggio di Gabriel da un episodio della prima stagione. Nonostante sia solo un trucco pubblicitario, il video ha generato una grande reazione sui social media.

Tony Effe fa la sua comparsa su Netflix, o almeno così sembra. Oggi, il 12 settembre, la seconda metà della quarta stagione di Emily In Paris è stata pubblicata sul servizio di streaming. Nella nuova stagione la protagonista si trasferisce a Roma, dove vivrà molte nuove avventure. Così, per pubblicizzare la serie, hanno reclutato una celebrità locale, il rapper Tony Effe, originario del centro di Roma. Di recente, il profilo ufficiale di Netflix ha condiviso un video in cui si vede Tony Effe sulla porta di Emily Cooper. Durante il dialogo, il cantante utilizza una espressione tipicamente romana: “Me co*lioni”.

Netflix ha saputo giocare bene la sua carta, postando “Cose che non avremmo mai pensato di vedere”, come didascalia del post. Molti hanno intuito che il rapper avesse fatto un’apparizione nella serie televisiva, tuttavia, si tratta solo di un montaggio. La clip proviene da un episodio della prima stagione in cui il personaggio di Gabriel è stato sostituito da Tony Effe. Nonostante si tratti solo di uno stratagemma pubblicitario, il video ha generato un’ampia risposta sui social media, con numerosi commenti di amici e personaggi famosi, tra cui Gaia, Ignazio Moser, Rosa Chemical e molti altri.