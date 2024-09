De Martino è stato sorpreso in compagnia di una donna, insieme a loro anche Santiago: particolari

Stefano De Martino, attuale conduttore di "Affari Tuoi", si trova al centro di voci riguardo a una possibile nuova relazione sentimentale. La rivista Diva e Donna ha riferito che De Martino è stato visto in compagnia di una donna bionda durante un weekend in Liguria. Nonostante queste supposizioni, non ci sono conferme ufficiali riguardanti una potenziale relazione tra De Martino e la donna con cui è stato avvistato. De Martino non ha avuto relazioni certificate dal suo distacco da Belen Rodriguez un anno e mezzo fa.