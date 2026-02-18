Bollette, maltempo e la frana a Niscemi, giornata intensa quella di oggi, mercoledì 18 gennaio, per il Consiglio dei Ministri che ha dato approvato diversi decreti. L’annuncio di Giorgia Meloni.

Decreti bollette, maltempo e frana a Niscemi: l’ok del Cdm e l’annuncio di Giorgia Meloni

Nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, si è riunito il Consiglio dei Ministri per approvare diversi decreti molto attesi.

Tra questi, in primo piano il decreto bollette, il decreto per la frana a Niscemi e sul maltempo.

Decreti approvati dal Cdm

Nel dettaglio, il decreto legge energia introdurrà alcune misure per tagliare il costo delle bollette e, in particolare, abbassare l’importo per le famiglie fragili e per le imprese. Il decreto maltempo riguarderà invece le regioni Calabria, Sardegna e Sicilia mentre il decreto Niscemi attuerà le misure necessarie ad aiutare il Comune nella ripresa dopo la frana del 25 gennaio scorso.

Decreto bollette, in cosa consiste

Il decreto bollette è rivolto soprattutto alle famiglie in condizioni economiche svantaggiate, circa due milioni e 700mila, e alle imprese che riceveranno un aiuto economico di 115 euro. La cifra, più alta di quella iniziale, si aggiunge ai 200 euro già previsti per un totale di 315 euro. Si tratta di risorse per oltre 5 miliardi di euro.

Decreto maltempo e frana a Niscemi

Il Cdm ha approvato anche il decreto sul maltempo che riguarderà le regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, ossia i territori maggiormente colpiti negli scorsi giorni dai danni del ciclone Harry.

Il decreto legge su Niscemi tanto atteso, contiene invece, le misure necessarie a sostenere il Comune dopo la frana iniziata il 25 gennaio scorso che ha sconvolto e che ancora mette in ginocchio un’intera città.

Si tratta di misure urgenti per affrontare le conseguenze degli eventi atmosferici estremi, sempre più frequenti, e per sostenere i territori colpiti nella fase di ripristino e messa in sicurezza.

L’annuncio di Giorgia Meloni

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha così annunciato sul decreto bollette dopo l’approvazione del Cdm in un video social:

“Oggi il Governo ha approvato un provvedimento molto significativo che tocca una delle priorità che ci eravamo dati dall’inizio cioè fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese. È un decreto che avrà impatto rilevante e che garantirà risparmi e benefici diretti nell’ordine di oltre cinque miliardi di euro“.