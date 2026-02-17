Decreto energia: le misure in discussione per alleggerire bollette e imprese

Chi decide e perché

Il governo italiano, insieme ai vertici del centrodestra, sta ultimando la bozza del decreto energia, in vista dell’approdo in Consiglio dei ministri previsto per mercoledì 18 febbraio. L’obiettivo è chiaro: alleggerire il peso delle bollette su famiglie e imprese intervenendo con misure che diano sollievo nel breve termine senza compromettere la sostenibilità del mercato energetico.

Cosa contiene il pacchetto

Il testo messo a punto mira a intervenire sia sulla domanda sia sull’offerta. Tra le novità più rilevanti c’è la trattazione dell’articolo 3, che disciplina la contrattazione di lungo termine per le rinnovabili: una leva potenzialmente decisiva per i prezzi e per gli investimenti nel settore. Sempre nel dossier compare la proposta di attenuare l’impatto degli oneri ETS sul prezzo finale, trasferendo parte dei costi e prevedendo meccanismi di rimborso ai produttori per evitare che gravino direttamente sui consumatori.

Cosa dicono gli esperti

Secondo Marco Santini, ex Deutsche Bank e ora analista fintech, soluzioni “tampone” hanno limiti strutturali. Modificare il trattamento degli ETS può alterare gli spread di mercato e la liquidità degli operatori, con effetti sia immediati sui prezzi sia sulle aspettative a lungo termine. In altri termini: alleviare oggi la pressione sulle bollette potrebbe tradursi in maggiore incertezza nei mercati finanziari del settore.

Il rapporto con l’Europa

Qualsiasi cambiamento delle regole sugli ETS dovrà fare i conti con la Commissione europea. Se Bruxelles dovesse considerare gli interventi come aiuti di Stato, scatterebbero verifiche e possibili obiezioni. Per questo Forza Italia chiede di accelerare la revisione comunitaria, mentre il governo cerca garanzie di compatibilità normativa: senza il via libera UE molte misure resterebbero difficili da applicare.

Impatto su imprese e mercati

Il mercato ha già reagito con nervosismo: i titoli energetici hanno registrato ribassi in Borsa. Il pacchetto è quantificato intorno a 2,5 miliardi di euro e prevede, tra le opzioni al vaglio, sconti per le aziende che potrebbero arrivare fino a 20 euro per MWh. Secondo stime citate nella bozza, misure ben calibrate possono alleggerire i bilanci aziendali; ma se la normativa non fosse chiara, la conseguenza sarebbe una volatilità prolungata e un costo del capitale più elevato per gli emittenti energetici.

Le richieste delle associazioni

Le confederazioni di categoria hanno posto molte riserve. Confartigianato mette in guardia sull’allungamento dei tempi di pagamento fino a dieci anni: se da una parte abbassa l’incidenza annua, dall’altra può aumentare il costo complessivo per i consumatori. Confcommercio insiste su misure mirate per micro e piccole imprese, chiedendo criteri di ripartizione più favorevoli. Confindustria si divide tra chi preferisce soluzioni di lungo periodo e chi teme effetti negativi sui costi netti per i clienti finali. Tutti chiedono maggiore trasparenza sui criteri di erogazione degli sconti e sulle modalità di controllo della compliance.

Agricoltura e rinnovabili

Il settore agricolo pone l’accento su biogas e biomasse: per gli operatori sono risorse strategiche per la sicurezza energetica e per la sostenibilità degli impianti. Le associazioni temono che modifiche a prezzi minimi garantiti o ai plafond possano mettere a rischio la continuità produttiva e la redditività, condizionando gli investimenti e la manutenzione. Gli addetti chiedono criteri di valutazione che tengano conto dei costi operativi e dei benefici ambientali.

Tensions politiche e scenari futuri

Dentro la maggioranza emergono contrasti sulla metodologia di calcolo e sull’allocazione delle quote. La Lega ha espresso riserve sul ricalcolo dell’incidenza degli ETS, citando anche accordi regionali legati a quote idroelettriche per gli energivori. Il Movimento 5 Stelle parla di intervento temporaneo che potrebbe semplicemente posticipare i costi e aumentarli per via degli interessi. Sul fronte tecnico-politico, Santini avverte della necessità di una due diligence accurata per non sacrificare la sostenibilità degli investimenti a lungo termine.

Aspetti operativi ancora aperti

Restano questioni tecniche da risolvere: gestione degli interconnector, proroga di incentivi per progetti di rete bloccati e definizione dei meccanismi pratici per gli sconti. Le regioni — in particolare la Lombardia — sono coinvolte nelle interlocuzioni finali: prima del Consiglio dei ministri si cercherà di limare criticità e trovare intese su paletti operativi e garanzie economiche.

Prossime tappe

Il percorso prevede audizioni tecniche e il parere delle regioni, passaggi che decideranno i dettagli operativi e l’impatto finanziario sulle amministrazioni locali. Se i nodi regolatori e i vincoli europei verranno sciolti, il decreto potrà offrire un immediato sollievo. Se invece permarranno ambiguità sui meccanismi di finanziamento e di controllo, il rischio è che gli interventi generino effetti indesiderati sui conti pubblici e sui mercati dell’energia.