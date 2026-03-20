Decreto bollette: Meloni spera nell'ok della Commissione UE dopo il Consiglio europeo

Giorgia Meloni dice di essere «confidente» sull'ok della Commissione UE al decreto bollette e indica che sul sistema ETS ci saranno risposte concrete a giugno

Il dibattito sul decreto bollette italiano è tornato al centro dell’agenda dopo il Consiglio europeo, con la premier Giorgia Meloni a dichiarare pubblicamente fiducia in un pronunciamento favorevole della Commissione UE. Il confronto è avvenuto in un contesto segnato dall’aumento dei prezzi energetici causato da tensioni internazionali e dall’incertezza sui mercati; secondo Palazzo Chigi ci sarà spazio per una trattativa che chiarisca l’impatto delle misure nazionali rispetto alle regole europee.

Accanto alla fiducia espressa dalla premier, il confronto sul sistema ETS è stato definito «utile» e la delegazione italiana conta di ricevere, come annunciato, risposte concrete entro il mese di giugno. In questa cornice si collocano anche le mosse governative per limitare gli effetti sui prezzi dell’energia, pur evitando scontri frontali con Bruxelles sulla struttura del mercato europeo del carbonio.

Il nodo dell’ETS e la revisione della linea italiana

Nei giorni precedenti al vertice la posizione italiana ha subito una rimodulazione: da una richiesta di sospensione generalizzata dell’ETS si è passati a ipotesi più circoscritte. Il ministro dell’Ambiente ha proposto una soluzione mirata al solo settore termico, una scelta che viene presentata come una forma di sospensione selettiva volta a evitare che il prezzo del carbonio si rifletta in modo sproporzionato sul costo dell’elettricità.

Perché la proposta incontra resistenze

Una sospensione nazionale o settoriale dell’ETS solleva dubbi su possibili distorsioni della concorrenza e sulla coerenza con il Green Deal europeo. Diversi Stati membri, sostenuti dalla Commissione, preferiscono soluzioni alternative come sussidi mirati o rimborsi per le industrie energivore per attenuare l’impatto dei costi, invece di smantellare l’architettura del mercato del carbonio.

Il decreto bollette: strategia e rischi per Roma

Nel provvedimento varato il 18 febbraio il governo ha inserito misure pensate per alleggerire il peso delle bollette sulle famiglie e sulle imprese, ma la componente che modifica il rapporto con l’ETS ha creato incertezza. L’esecutivo ha cercato di procedere con cautela, proponendo di notificare ufficialmente la misura alla Commissione UE dopo l’iter parlamentare, nella speranza di evitare contestazioni immediate e possibili sanzioni.

Le implicazioni procedurali

Notificare una norma nazionale che incide su un meccanismo europeo come l’ETS comporta una serie di valutazioni tecniche e legali. La strategia italiana mira a ottenere una valutazione preventiva della Commissione UE, ma il rischio politico è quello di apparire in contraddizione con le regole comuni e di creare tensioni con paesi che si oppongono a deroghe o sospensioni.

Equilibri europei e ricadute politiche

Il confronto al Consiglio europeo ha evidenziato schieramenti e interessi divergenti: da un lato governi che cercano soluzioni per attenuare il caro energia, dall’altro paesi decisi a preservare l’architettura del mercato del carbonio. La questione si intreccia con altri dossier, come la politica verso l’Ucraina, dove alcune posture nazionali possono condizionare negoziati più ampi, incluse le risorse finanziarie destinate a Kiev.

Nel breve periodo l’esito non è scontato: Roma spera in un’intesa che permetta di mitigare gli effetti immediati del rincaro energetico senza compromettere gli obiettivi climatici europei. Come sottolineato dalla premier, il confronto è aperto e la attesa è che entro giugno arrivino chiarimenti utili per bilanciare esigenze nazionali e vincoli comunitari.

La partita resta dunque aperta tra esigenze di sollievo economico e necessità di mantenere in piedi gli strumenti centrali della politica climatica europea: il risultato della trattativa con la Commissione UE determinerà la cornice entro cui l’Italia potrà muoversi nei prossimi mesi.