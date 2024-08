Claudio Scazzi, fratello di Sarah, la 15enne di Avetrana scomparsa 14 anni fa (il 26 agosto 2014) e trovata cadavere l’ottobre successivo, ha parlato a Fanpage.it. Nell’intervista sono diversi i temi trattati: non manca una domanda su Michele Misseri.

Sarah Scazzi, parla il fratello Claudio: “Zio Michele? Mai più rivisto”

Michele Misseri è uscito dal carcere qualche mese fa e, alla domanda se lo ha mai rivisto, Claudio Scazzi risponde: “No, non l’ho più rivisto. È tornato in libertà, ne hanno parlato tutti, ma era un fatto prevedibile, il calcolo della pena era quello. Michele ha cambiato circa 8 versioni, a volte con dettagli importanti, altre con dettagli insignificanti. Per me vale quello che si è detto nel processo. Chi ha seguito l’iter sa le motivazioni che ci sono state. Io, essendo a conoscenza di tutto, ho sempre giudicato la persona in primis e poi quello che dice“.

14 anni fa il delitto di Avetrana

Nell’intervista, Claudio Scazzi ha parlato di come sono stati questi anni: “Sono stati anni molto lunghi, difficili. Le perdite non si assorbono mai del tutto. Quando si perde un familiare non si riesce completamente a passare oltre. Diciamo che si può convivere. Per me il modo per andare avanti è stato questo: impegnarmi in determinate cose, essere una persona seria per onorare chi non c’è più“. Il fratello di Sarah ha concluso parlando della sorella: “Sarah era una ragazza bella, soprattutto con un carattere bello. Sarebbe diventata una donna con principi sani, apprezzabile e valida nella vita come lo sono voluto diventare io“.

