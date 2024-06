Milo Infante a processo per il caso Denise Pipitone: denunciato per diffamazione

Il giornalista Milo Infante sarà processato, davanti al Tribunale di Caltanissetta, con l’accusa di aver diffamato i pm della Procura di Marsala in merito all’inchiesta sul sequestro di Denise Pipitone.

Le parole del giornalista

A rivelare la notizia del processo è stato lo stesso Milo Infante, nell’intervista a Candida Morvillo per il Corriere:

“Il pm ha chiesto l’archiviazione, ma il Gip ha disposto l’imputazione coatta. Andrò a processo in nome della libertà di stampa”.

Bisognerà stabilire, dunque, se Milo Infante, attraverso le sue dichiarazioni in tv, ha esercitato il diritto di cronaca e critica o se ha commesso il reato di diffamazione contestatogli.

Per il giornalista è un dovere continuare a lottare per conoscere la verità sulla scomparsa di Denise Pipitone, il suo obiettivo è continuare a trattare il tema finché non sia fatta giustizia.

La querela per diffamazione

I pm di Marsala hanno presentato una querela per diffamazione aggravata, ma il giornalista Milo Infante si dice tranquillo in vista del processo:

“Sono sereno di non aver detto niente di diffamatorio. Se la diffamazione consiste nel criticare delle indagini aperte e chiuse a tempo di record, allora sono colpevole”.

Il giornalista ribadisce che le indagini sul caso sono state fatte male nel corso degli anni, per tale motivo continuerà ad indagare su quanto accaduto.