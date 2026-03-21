Deroga temporanea per il petrolio iraniano: cosa prevede l'autorizzazione statunitense

Gli Usa hanno concesso una deroga mirata per la vendita del petrolio iraniano già in transito, una mossa a breve termine che influenza i mercati e il quadro strategico internazionale

Nelle ultime ore l’amministrazione statunitense ha autorizzato una misura limitata che riguarda il petrolio iraniano attualmente in navigazione. Il segretario al Tesoro, Scott Bessent, ha spiegato che si tratta di una deroga temporanea e circoscritta, pensata esclusivamente per sbloccare carichi già in transito senza permettere nuovi acquisti o aumenti di produzione. L’obiettivo dichiarato è aumentare rapidamente l’offerta disponibile sui mercati internazionali per contribuire a raffreddare le tensioni sui prezzi energetici provocate dal conflitto in corso.

Caratteristiche della deroga e portata dell’intervento

La misura autorizza la vendita soltanto del greggio che è già stato caricato e si trova in mare: una restrizione che il Tesoro definisce fondamentale per evitare modifiche strutturali alle sanzioni. Secondo le stime ufficiali, la manovra dovrebbe immettere sul mercato circa 140 milioni di barili già esistenti, rendendo disponibile offerta immediata senza incentivare nuova produzione. Il governo americano sottolinea che l’intento è contrastare pratiche di arbitraggio — in particolare l’accumulazione a prezzi molto bassi da parte di acquirenti terzi — e utilizzare questa riserva per contenere i prezzi internazionali mentre proseguono le operazioni militari nella regione.

Limiti e garanzie

La deroga è chiaramente temporanea: non autorizza nuove transazioni né permette aumenti di estrazione da parte dell’Iran. Questa distinzione tra carichi già in viaggio e nuove forniture rappresenta il fulcro della strategia statunitense, che mira a ottenere benefici immediati sui mercati senza rimuovere le leve sanzionatorie a lungo termine. Nel linguaggio del Tesoro, la misura è mirata e volta a sfruttare un «surplus esistente» per scopi di stabilizzazione.

Effetti geopolitici: chi trae vantaggio

La decisione di Washington si inscrive in un contesto complesso, in cui attori come Russia e Cina stanno ricavando effetti economici significativi dallo shock energetico. Analisi pubblicate da centri di ricerca specializzati indicano che la Russia ha registrato un incremento dei ricavi dall’export energetico stimato in circa 510 milioni di euro al giorno rispetto al febbraio 2026, pari a un +14% e con guadagni nelle prime due settimane di conflitto dell’ordine di milioni di euro che, secondo gli analisti, potrebbero finanziare massicce acquisizioni di droni e sistemi d’arma. Il quadro mostra come la dinamica dei prezzi stia finanziando attori esterni al teatro delle ostilità.

Il ruolo della Cina e le riserve strategiche

La Cina è il principale destinatario del petrolio iraniano: tra il 2026 e i mesi successivi Pechino ha assorbito una quota molto alta delle esportazioni di Tehran, con volumi medi giornalieri attorno a 1,38 milioni di barili nel 2026, che rappresentavano una porzione significativa delle sue importazioni complessive. A gennaio 2026 le riserve strategiche cinesi sono state valutate intorno a 1,2 miliardi di barili, una capacità che ha consentito a Pechino di gestire interruzioni e continuare ad acquistare greggio iraniano: tra il 28 febbraio e il 10 marzo 2026 sono infatti arrivati in Cina oltre 11,7 milioni di barili nonostante la situazione di guerra.

Implicazioni militari, alleanze e costi politici

Sul piano operativo, la dinamica petrolifera si intreccia con l’azione militare nella regione: la cosiddetta Operazione Epic Fury ha mostrato capacità convenzionali rilevanti ma anche i limiti della forza nella guerra asimmetrica. Nei primi giorni di scontro sono stati colpiti migliaia di obiettivi e, secondo i rapporti, le perdite materiali e umane sono state rilevanti: mezzi da combattimento, droni e navi hanno subito danni, mentre attacchi asimmetrici hanno prodotto vittime e centinaia di feriti tra le forze coinvolte. Questi eventi hanno portato Washington a chiedere il contributo di partner internazionali per la sicurezza dello Stretto di Hormuz, citando la necessità di più dragamine e navi da guerra.

Rotture e incertezze tra gli alleati

La reazione degli alleati è stata variegata: posizioni pubbliche di critica si sono alternate a forme di supporto logistico e silenzioso accesso alle infrastrutture. Alcuni paesi europei hanno mantenuto distanze formali dalla campagna militare, mentre altri hanno concesso basi o appoggio operativo. Sul piano interno, la guerra ha creato tensioni politiche: la maggioranza della base più radicale del partito repubblicano appare favorevole alle misure, ma esistono correnti importanti che mettono in guardia rispetto a un impegno prolungato e costoso, evocando paralleli con conflitti passati e chiedendo chiarezza su obiettivi e strategia di uscita.

Nel complesso, la decisione statunitense di sbloccare carichi iraniani in transito è una risposta pragmatica a problemi immediati del mercato energetico, ma produce effetti secondari che ridefiniscono rapporti di forza economici e militari a livello globale. La misura resta comunque limitata nel tempo e legata a una situazione di crisi che pone interrogativi aperti sulla coerenza strategica e sulla capacità di costruire una coalizione diplomatica in grado di sostenere obiettivi politici e sicurezza a lungo termine.