DeSantis giura da governatore: "Florida è Stato della libertà"

Roma, 4 gen. (askanews) – Il governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis ha iniziato il suo secondo mandato il 3 gennaio con una solenne cerimonia di giuramento nella capitale dello Stato, Tallahassee. Ha salutato la folla al fianco della moglie Casey e dei loro tre figli. Sul palco anche l’ex governatore della Florida Jeb Bush, fratello di George W.Bush.

“La Florida si è imposta come cardine della libertà. Mentre il mondo ha perso la ragione, quando il buon senso improvvisamente è diventato una virtù poco comune, la Florida era un rifugio di buon senso, un faro per la libertà, per i nostri concittadini americani e allo stesso tempo per la gente di tutto il mondo”, ha esordito il governatore indicando uno dei temi forti che lo ha visto contrapposto all’amministrazione Biden durante la pandemia: la libertà contro le restrizioni.

“La Florida è la prima nazione. Siamo il numero uno negli Stati Uniti per il saldo migratorio. Siamo la città con la crescita più veloce del Paese, siamo il numero uno nella creazione di nuove aziende, siamo numero uno nel turismo. Siamo numero uno in libertà economica”, ha detto DeSantis continuando ad elencare i cavalli di battaglia della sua campagna; dall’istruzione “focalizzata non sull’imposizione di ideologie alla moda”, fino alla difesa della famiglia tradizionale, presentando lo stato come il luogo ideale “dove crescere una famiglia e dei bambini”.

DeSantis ha ottenuto il 59 per cento delle preferenze nella sua rielezione e potrebbe essere il candidato repubblicano alla Casa Bianca per il 2024.