Diabete, Centro Padre Nostro: "Con Vulnerabili mano tesa a pazienti invisibili"

Palermo, 4 lug. (Adnkronos) – "Purtroppo non sappiamo realmente quante sono le persone che hanno bisogno di accedere alle cure per il diabete. Molti di loro spesso neanche sanno di avere il diabete, per questo faremo anche delle visite, e spesso chi non ha la possibilità di accedere al Sistema sanitario nazionale non fa neanche richiesta dell'insulina.

C'è una sorta di 'sommerso involontario e quello che faremo, come Centro Padre Nostro, è proprio andare alla ricerca di queste persone. Prima di tutto per fare uno screening di chi ne ha bisogno e poi per fare sapere alla città che al Centro Padre Nostro si offre questo servizio gratuitamente", Così Maurizio Artale, presidente dell'associazione Centro Padre Nostro di Palermo, a margine della presentazione del progetto 'Vulnerabili' nato dalla collaborazione tra Novo Nordisk e Fondazione Banco Farmaceutico e che vede coinvolte le due associazioni palermitane, Centro Astalli e Centro di Accoglienza Padre Nostro. Obiettivo del progetto è garantire alle persone con diabete, che vivono in condizioni di povertà socioeconomica, il diritto e l'accesso alle terapie.

"Dove ci sono delle fragilità, emergenze ed esigenze, il Centro Padre Nostro c'è sempre – ha aggiunto – Crediamo che questo nuovo servizio gratuito potrà alleviare le sofferenze di chi è costretto a fare uso dell'insulina e non è nelle condizioni socioeconomiche per potersi curare".