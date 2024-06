Dialoghi metropolitani: Francesco Di Ciommo ospite dell'evento

Roma, 21 giu. (askanews) – Si è svolta a Torino, a Palazzo Saluzzo Paesana, una nuova puntata dell’evento promosso da Torino Magazine, Dialoghi Metropolitani, dal titolo: Sostenibilità e governance, il percorso ESG – Strategie virtuose per le aziende del futuro. Un evento organizzato da Torino Magazine con ospite d’eccezione Francesco Di Ciommo, CEO e founder di FDC Consulting, che ha ricordato come ‘la virtuosità è un elemento necessario del mercato. Le banche, le aziende, i collaboratori richiedono impegno ESG. Non lo dicono i “sognatori”, lo dicono i dati’. L’incontro è stato anche occasione per ricordare la nascita del Master D-ESG (Digital ESG) che FDC insieme a vari partner e all’Università di Torino ha recentemente inaugurato.