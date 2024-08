Dieta anti-caldo: quale alimentazione è la più indicata

Il caldo lascia spossati e stanchi. Per mantenersi in forma e stare bene, ma anche per riuscire a tollerare bene il caldo, è necessario cambiare anche la propria alimentazione e optare per altri cibi. La dieta anti-caldo è proprio il regime indicato per dare un po’ di refrigerio optando per alimenti leggeri e freschi che permettano di ottenere un buon benessere psicofisico.

Dieta anti-caldo

In questi giorni, il caldo e le temperature elevate si stanno facendo sentire particolarmente. Per sopperire ai raggi solari e al periodo estivo, la dieta anti-caldo è sicuramente la mossa migliore da seguire anche per stare bene e subire meno l’ondata di calore. Proprio con il caldo, la dieta deve essere sana ed equilibrata proprio per sopperire a queste temperature.

In base a quanto affermano gli esperti del settore, un regime a base di acqua è assolutamente raccomandato e indicato. Per questa ragione, la frutta e la verdura, soprattutto di stagione e di vari colori: rosso, giallo, verde, ecc. sicuramente aiuta dal momento che ogni colore apporta delle sostanze benefiche al fisico e al benessere.

Nella dieta anti-caldo, gli esperti consigliano anche di pranzare soltanto con frutta e verdura soprattutto se si è esagerato con i pasti a cena oppure se a mezzogiorno del giorno precedente si è ecceduto eccessivamente con le porzioni. Il caldo comporta un cambio di dieta proprio per cercare di non avere troppo calore e questo regime quindi è adatto.

Dieta anti-caldo: alimentazione

Nella dieta anti-caldo, bisogna inserire e portare a tavola degli alimenti che siano in gradi di contrastarlo nel modo migliore. Gli alimenti devono essere non solo freschi, ma anche molto leggeri. Una porzione di 150-180 grammi di pesce e di carni magre da consumare al giorno è la giusta alimentazione da seguire.

I condimenti, come il filo d’olio, devono essere ridotti proprio per favorire la digeribilità e consentire così una migliore digestione. L’olio extravergine d’oliva non deve mancare sulla tavola anche perché è un alimento parte integrante della dieta mediterranea, considerata la migliore da sempre, secondo anche gli esperti.

La pasta e il riso sono consentiti nella dieta anti-caldo ma non devono superare la porzione di 80 grammi a testa al giorno. Fondamentale poi, per idratare il corpo, bere fino a due litri di acqua al giorno considerando che iol caldo preoccupa molto, soprattutto i soggetti maggiormente fragili come anziani e bambini.

L’attività fisica è assolutamente concessa e consentita, ma deve essere moderata proprio per evitare il caldo eccessivo. Si consiglia una camminata a passo sostenuto quotidiana in modo da raggiungere almeno i 6 mila passi insieme anche a cinque porzioni di frutta e verdura da consumare ogni giorno.

Dieta anti-caldo: formula

