Dieta anticaldo: come dimagrire senza perdere energie

Consumare alimenti come l'anguria il melone, l'anguria, ma anche il tè verde nella dieta anticaldo permette di perdere peso e di non sprecare energie

Il caldo di questi giorni sta mettendo a serio rischio la salute di ognuno di noi. Per questa ragione, è bene cominciare dalla tavola con alimenti adatti e la dieta anticaldo che fa dimagrire non disperdendo le energie. Vediamo in cosa consiste e come seguirla grazie ai vari consigli qui presenti.

Dieta anticaldo

In questo periodo in cui il termometro tocca temperature elevate con punte che arrivano oltre i 40°, diventa fondamentale riuscire a mantenersi leggeri. Il caldo porta anche a perdere moltissime energie e a sentirsi spossati e fiacchi, senza più voglia di fare niente. Per questa ragione, è bene cominciare a cambiare le proprie abitudini con la dieta anticaldo.

Si tratta di un regime alimentare molto importante da seguire, perché non solo aiuta a dimagrire in tempi brevi, ma al tempo stesso permette di non disperdere le energie.

Un metodo appartenente alla filosofia cinese, che sfrutta i principi dello Yin e dello Yang. Un metodo che riconduce all’armonia e alla connessione con la natura e all’armonia con l’ambiente circostante.

Carlo Barbieri, esperto nel campo dell’agopuntura e della medicina cinese, afferma che seguire la dieta anticaldo e consumare alimenti mirati permette di ottenere un ottimo benessere psicofisico proprio grazie ai principi che fondono insieme la medicina cinese classica e tradizionale.

In questi casi, l’alimentazione svolge un ruolo essenziale.

Per questa ragione, soprattutto in questo periodo in cui le temperature portano a dormire poco e rischiano di renderci irritabili, scegliere i cibi giusti come quelli appartenenti allo Yin che rinfrescano e dissetano è la scelta migliore e bisogna poi ridurre quelli Yang che riscaldano. In questo modo alimenti freschi aiutano a dissetare e ripristinare l’organismo.

Dieta anticaldo: consigli

Nella dieta anticaldo, se si vogliono ottenere ottimi risultati e, quindi, dimagrire in modo giusto senza il dispendio di energie, è fondamentale consumare cibi che siano ricchi di liquidi.

Per questo, la frutta è il cibo ideale da poter assumere e le prugne, il melone e l’anguria sono l’essenziale da consumare.

Per quanto riguarda le verdure non possono mancare quelle a foglia verde come i cetrioli, i pomodori. Si consiglia poi di alimentarsi con i cibi cotti, oltre ovviamente alle insalate che non devono mancare in questo regime. Gli alimenti crudi o molto freddi non sono adatti dal momento che causano un rallentamento della digestione.

In questo modo si riporta l’organismo nel giusto equilibrio e direzione ed è bene evitare le bevande ghiacciate. Per idratarsi, oltre all’acqua, gli esperti consigliano il tè verde, componente anche dell’integratore Aloe Vera Ultra, caldo o a temperatura ambiente. Per rinfrescarsi, è bene preparare grandi caraffe a base di acqua, limone e menta.

Per quanto riguarda il resto dell’alimentazione, nella dieta anticaldo bisogna ridurre la carne rossa, appartenente allo yang optando per il pesce, come orata, merluzzo e branzino, meglio se non è di allevamento. Il tofu e il tempeh sono alimenti da inserire, soprattutto quest’ultimo perché ricco di batteri utili. La pasta, il riso, l’orzo e il miglio sono essenziali tra i carboidrati. Si consiglia di non mangiare mai sotto il sole, ma all’ombra.

Dieta anticaldo: integratore

Alla dieta anticaldo, per stare in forma e sopperire all’afa di questi giorni torridi, è possibile aggiungere un buon integratore che possa aiutare a stimolare il dimagrimento e il metabolismo. Si tratta di Aloe Vera Ultra, un integratore di origine italiana e a base naturale che è consigliato da esperti e consumatori per la sua efficacia.

Un integratore che brucia le calorie in eccesso, anche durante il riposo, stimola il metabolismo migliorando sia la fase digestiva che l’assimilazione selettiva. Inoltre, ha potere saziante proprio per via dei componenti naturali al suo interno e depura il fegato, i reni e anche l’intestino, oltre a migliorare la forma fisica.

Per chi volesse provarlo o volesse saperne di più, può cliccare direttamente qui o sulla seguente immagine

Il migliore del settore perché efficace e per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Aloe Vera Ultra ha al suo interno ingredienti naturali che non hanno controindicazioni e non causano danni all’organismo come l’aloe vera che rafforza il metabolismo, permettendo di favorire anche una buona evacuazione e il tè verde che scioglie i grassi, oltre a raggiungere un fisico in forma.

Una o due compresse sono la posologia maggiormente indicata da assumere dopo i pasti con un po’ di acqua per attaccare l’adipe, ma è sempre bene chiedere il consulto di un esperto.

Aloe Vera Ultra, grazie alla sua formula esclusiva ed originale, non si ordina nei negozi o Internet, ma soltanto cliccando qui per il sito ufficiale del prodotto.i

Attualmente è disponibile un’ 0fferta che prevede 4 confezioni a 49,99€ invece di 200€ con pagamento possibile sia con Paypal, carta di credito o anche i contanti al corriere alla consegna.