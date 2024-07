Dieta del piatto unico: in cosa consiste e come seguirla

Lo stile di vita alimentare italiano prevede un primo e un secondo, ma non sempre questi piatti vanno bene soprattutto se si segue un regime dimagrante. Per questa ragione, la dieta del piatto unico aiuta, con il consumo di un solo piatto completo di ogni nutriente, a perdere peso. Scopriamo come è strutturato il piatto e cosa mangiare.

Dieta del piatto unico

Non sempre si riesce a cucinare o comunque a programmare i vari pasti, soprattutto se si lavora fuori casa e si ha una famiglia a cui pensare. La dieta del piatto unico è infatti un regime e menù ideale in queste condizioni anche perché permette di dimagrire in davvero poco tempo e riuscire così a tornare rapidamente in forma.

Si chiama in questo modo proprio perché si va a preparare un solo piatto unico per pasto contraddistinto da una serie di nutrienti e di benefici che sicuramente fanno bene all’organismo. Un regime del genere è molto facile da seguire anche perché possono cominciarlo tutti dal momento che è nutriente e a base di cibi gustosi, ma adatti a dimagrire.

Nella dieta del piatto unico poi i pasti sono ben bilanciati e all’interno ci sono nutrienti micro e macro ottimi per gli obiettivi e risultati che si vogliono ottenere. Basta cambiare il proprio schema alimentare, quindi non più un primo e uns secondo, ma un piatto che sia completo contenente grassi, fibre, vitamine minerali, ma anche proteine.

Oltre a questo regime dimagrante si consiglia anche di integrare il tutto con dell’acqua, ma anche mantenersi attivi con una buona attività fisica caratterizzata da passeggiate e anche nuoto proprio per sfruttare al massimo i benefici di questo programma alimentare.

Dieta del piatto unico: composizione

Affinché la dieta del piatto unico funzioni nel giusto modo è necessario seguire delle regole. Gli studiosi dell’Università di Harvard, negli Stati Uniti, hanno studiato delle regole e degli accorgimenti da rispettare nella preparazione di questo piatto che dovrebbe contenere una serie di nutrienti utili al fabbisogno calorico ed energetico di ognuno.

In base a questi studi, ci sono delle regole da osservare, tra cui un solo cucchiaio di olio extravergine d’oliva per condire ogni pasto: che sia l’insalata o altri piatti. No al consumo di alcool, di bevande gassate e di bevande dolci, in generale. Non è ammesso neanche lo zucchero che bisognerebbe sostituire con il dolcificante o il miele.

Sono concessi poi, nella dieta del piatto unico, degli spuntini da consumare a metà mattina o nel pomeriggio, a base di frutta. Ogni piatto deve poi includere una serie di verdure da cui sono escluse le patate e i legumi. In questo piatto ci sono poi delle differenziazioni, per esempio 1/4 è a base di proteine mentre l’altro 1/4 contiene carboidrati, soprattutto integrali.

In questo modo, seguendo questo schema, si possono eliminare fino a 5 chili al mese. Sono ammessi poi pomodori, feta, ma anche verdure grigliate insieme a pane integrale e tanti cereali come quinoa, orzo, ecc.

Dieta del piatto unico: formula dimagrante

