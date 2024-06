Dieta della longevità: come mantenere uno stato di salute sano

Alla base di ogni corretto stile di vita dovrebbe esserci un tipo di alimentazione sana e ben bilanciata. Sono le basi della dieta della longevità che aiuta a mantenersi in forma, a stare in salute anche raggiunta una certa soglia. Vediamo come poter fare e cosa mangiare in modo corretto ed equilibrato.

Dieta della longevità

Man mano che si avanza con l’età si assiste a una serie di cambiamenti che riguardano non solo il fisico, ma anche l’organismo. In questa fase anche l’alimentazione tende a subire dei cambiamenti e la dieta della longevità è il giusto regime per riuscire a essere in forma nonostante il passare del tempo anche quando si è superato la soglia dei 60 anni.

Bisogna nutrirsi in modo giusto portando in tavola degli alimenti che siano ricchi sia da un punto di vista energetico che nutrizionale. Oltre alla qualità, è bene puntare anche alla quantità. In questa fase si tende a mangiare meno, ma l’alimentazione deve comunque essere variegata e ben bilanciata proprio per stare bene e in salute.

Intorno ai 60 anni circa il corpo comincia a cambiare con una riduzione della massa muscolare e riuscire a perdere peso diventa più difficile. Si tratta di un processo alquanto naturale e normale, ma per arrivare nel modo giusto, la dieta della longevità è il regime adatto anche perché aiuta ad alimentarsi correttamente e in maniera equilibrata.

Dieta della longevità: regole

Considerando che non vi è un regime che sia specifico e adatto a tutti, ma è sempre bene affidarsi a un esperto nel campo dell’alimentazione, qui abbiamo stilato una serie di regole da mettere in atto nella dieta della longevità che sicuramente possono aiutare ad essere in forma anche a 60 anni. Prima di tutto, la cena va consumata entro un certo orario e non troppo tardi.

I carboidrati semplici e gli zuccheri raffinati sono alimenti che sarebbe meglio non consumare a cena dal momento che si ha maggiori difficoltà per smaltirli. Si consiglia di consumare soprattutto alimenti a base di cereali integrali evitando quelli con troppe farine o lieviti. Sì al consumo di pasta, ma deve essere integrale.

Nella dieta della longevità poi le proteine dovrebbero essere maggiormente vegetali come i legumi cercando di ridurre le porzioni di quelle animali quali la carne, mentre è assolutamente consentito il pesce come la sogliola od orata. La verdura e la frutta vanno consumate almeno cinque porzioni al giorno soprattutto ortaggi crudi e cotti rispettando la stagionalità degli alimenti.

Bisogna poi ridurre l’introito calorico e combattere anche la vita sedentaria con un po’ di movimento come una passeggiata da fare tutte le mattine o la sera. Si consiglia di condire i vari piatti con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva. Gli esperti puntano poi a cibi biologici e non processati anche per rispetto dell’ambiente.

