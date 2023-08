Dieta degli over: cosa mangiare e come funziona

gli alimenti come frutta secca e verdure, ma anche carni magre sono consigliati nella dieta degli over per avere una longevità duratura.

Mantenersi in un buon stato di forma è importante a qualsiasi età, ma quando ci si avvicina agli anta, è necessario fare una maggiore attenzione. Intorno a questa età possono infatti subentrare delle problematiche anche di salute e la dieta degli over può sicuramente aiutare a combattere, per via di alcuni alimenti da inserire nel proprio stile di vita alimentare.

Dieta degli over

Quando si raggiunge una certa età, ovvero verso i 60 anni, la propria alimentazione tende a subire un cambiamento e si va incontro a un nuovo stile di vita. La dieta degli over è un regime indicato per mantenersi, non solo in salute, ma anche condurre una vita che sia equilibrata, sana, salutare, oltre che bilanciata.

Intorno ai 60 anni, proprio per essere in forma, l’organismo ha bisogno di una serie nutrienti che sono fondamentali per il nostro organismo. Dalle vitamine passando ai sali minerali che sono importanti per le ossa e la salute dei denti sino ad arrivare alle fibre, sono tutti nutrienti considerati indispensabili nella propria alimentazione.

Per questa ragione, la dieta degli over deve contemplare proprio tutti questi nutrienti in modo da garantire un fabbisogno energetico che sia adeguato. Bisogna fare attenzione, non solo agli alimenti che si consumano, ma anche alla qualità e alla quantità senza eccedere o esagerare, oltre alle modalità di cottura che possono fare la differenza.

Mangiare in modo equilibrato non aiuta soltanto a stare in salute, ma anche a garantire una longevità che sia sana. Una buona alimentazione ha poi un ruolo fondamentale per garantire anche una buona salute e quindi stare al riparo e proteggersi da determinate patologie che possono compromettere il proprio organismo.

Dieta degli over: gli alimenti adatti

Per questa ragione, nella dieta degli over sono necessari alcuni nutrienti ed alimenti che sono ricchi in quanto permettono di mantenersi nella giusta forma. Tra questi, è bene puntare su alimenti che siano ricchi di ferro, di fibre che regolarizzano l’intestino ma anche di calcio per le ossa e la salute dei denti.

Non possono poi mancare alimenti ricchi di Omega 3, proteine e la vitamina C contenuta soprattutto negli agrumi e molto importante dal momento che aiuta a contrastare i radicali liberi. Per questo, nella dieta degli over sono necessari tutti questi nutrienti che devono essere ben integrati proprio per stare meglio.

Il latte e i suoi derivati come formaggi e yogurt, ma anche legumi, verdura a foglia verde sono essenziali poiché ricchi di calcio.

Il ferro è poi presente in una serie di alimenti: dalla frutta secca come le mandorle sino ai molluschi quali le vongole passando anche per i cereali che sono ricchi di fibre per regolare l’attività intestinale. Sono fondamentali le proteine contenute in carni magre come pollo, vitello o tacchino, ma anche i legumi.

Gli esperti e i nutrizionisti, nella dieta over, consigliano di puntare soprattutto su alimenti come verdure crude, pesce fresco e frutta soprattutto di stagione da consumare sempre a fine pasto oppure come spuntino di metà mattina della merenda.

Dieta degli over: rimedio naturale

