Dieta mediterranea per over 60: funzionamento e miglior integratore

La dieta mediterranea, ricca di alimenti come frutta e verdura, cibi integrali, è indicata per le over 60 perché aiuta a raggiungere il benessere.

Perdere peso quando si è over 60 non è facile poiché sono diversi i fattori a entrare in gioco. Seguire la dieta mediterranea è particolarmente consigliato per i soggetti over 60 perché ricca di alimenti che hanno varie proprietà che possono fare bene e proteggersi da determinate patologie. Vediamo cosa mangiare e come funziona.

Dieta mediterranea per over 60

Un regime o stile di vita che possono seguire tutti, ma soprattutto le over 60 per i tantissimi benefici e vantaggi che dona. La dieta mediterranea è la migliore in tal senso. Uno stile di vita, una filosofia da seguire e che ha già ottenuto tantissimi riconoscimenti per le sue proprietà, la sua effficacia e per il benessere.

Un modello alimentare che privilegia quei paesi che hanno il loro bacino sul Mar Mediterraneo, tra cui appunto l’Italia. Un programma da seguire più che un regime dimagrante che è nato grazie ad Ancel Keys, esperto in questo campo, il quale ha intuito quali potessero essere le proprietà e le potenzialità di questo regime.

Ha ottenuto diversi consensi e riconoscimenti al punto che ogni anno dimostra di essere la migliore da seguire sia per dimagrire, ma anche per tantissimi altri vantaggi di cui si beneficia. Nel 2010 è stata inserita dall’Unesco Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, a segno della sua efficacia e delle proprietà che dona.

Gli over 60 possono seguirla senza problemi poiché si compone di alimenti come la frutta e la verdura, ma anche pane, pasta, riso rigorosamente integrali. Un soggetto over 60 dovrebbe cominciare la mattina con del caffè o tè verde accompagnato da uno spuntino a base di frutta. Il pranzo è a base di verdure e pesce, mentre a cena si consiglia una zuppa o anche del pollo bianco.

Dieta mediterranea per over 60: benefici

La dieta mediterranea è consigliata a tutti, ma in particolare agli over 60 perché permette di consumare i giusti alimenti che sono ricchi di nutrienti e di benefici. Sono tutti cibi che contengono fibre e polifenoli utili per riequilibrare la flora intestinale. Inoltre, seguire questo regime significa prendersi cura di sé stessi nel modo migliore possibile.

Rispetto ad altri regimi, fornisce una protezione maggiore da determinate patologie e problematiche di salute. Inoltre, consumare determinati alimenti di origine vegetale, insieme a prodotti quali i cereali e l’olio di oliva, che è alla base di questa dieta, risulta fondamentale per prevenire alcune patologie e malattie a cui si può andare incontro intorno a questa età.

Gli studi in merito hanno evidenziato anche un effetto protettivo della dieta mediterranea. Come si dice, prevenire è meglio che curare e, nel caso della dieta mediterranea, questo binomio si coniuga perfettamente. Si basa su alimenti come la frutta, la verdura e i cereali che sono ricchi di macronutrienti e di fibre che possono proteggere da malattie croniche.

Considerata anche un toccasana e fonte di benessere per la salute del sistema immunitario, del cuore e dell’apparato nervoso. La frutta a guscio, ricca di acidi grassi e polifenoli, contribuisce a migliorare l’umore infondendo positività. Gli alimenti vegetali e i cereali sono il segnale di una vita longeva e prospera, ma anche sana.

