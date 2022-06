Dieta Mediterranea: per il quinto anno consecutivo è la migliore del mondo

La Dieta Mediterranea, per il quinto anno consecutivo, è stata votata la migliore al mondo. Scopriamo come funziona e quali sono i suoi benefici.

La Dieta Mediterranea, ancora una volta, e per il quinto anno consecutivo, è stata classificata la migliore al mondo, da parte di US News & World Report. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come preservare il nostro benessere psicofisico attraverso la sana e corretta alimentazione che questa dieta promuove.

Dieta Mediterranea

Apprezzata dai nutrizionisti e seguita da quanti amano prendersi cura della propria salute fisica e mentale, la Dieta Mediterranea apporta una serie di benefici nel controllo del peso, le patologie connesse all’aumento di peso, altre patologie in generale e le patologie infiammatorie.

L’interesse nei confronti della Dieta Mediterranea è cresciuto già dagli anni ’50, quando nel corso di alcuni studi, i ricercatori si resero conto che le patologie legate al sistema cardiovascolare, nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, non fossero così frequenti come lo erano negli Stati Uniti, nonostante la scarsa possibilità, da parte di questi popoli, di accedere al sistema sanitario nazionale.

La Dieta Mediterranea è una via di mezzo tra una dieta sviluppata per la perdita di peso e una dieta di mantenimento, sebbene poi, questa dieta è soprattutto uno stile alimentare sano, che tende ad includere nuovi alimenti, piuttosto che ad escluderli, come succede con altre diete. Si tratta di un regime alimentare flessibile, che punta sulla qualità e la genuinità degli alimenti, ma non sulla quantità e, pertanto, può essere seguito da chiunque.

Dieta Mediterranea: migliore

La classificazione della Dieta Mediterranea come la migliore dieta al mondo, per il quinto anno consecutivo, da parte di US News & World Report, non è una sorpresa per noi. E’ scientificamente provato che la Dieta Mediterranea, attraverso la sua alimentazione, fresca e genuina, favorisca la perdita di peso, la prevenzione di alcune patologie associate all’aumento di peso, alcune patologie neurologiche e infiammatorie.

La Dieta Mediterranea predilige la consumazione di alimenti integrali ricchi di nutrienti, come la frutta, la verdura, i grassi sani e i cereali integrali; la carne rossa dovrebbe essere assunta con moderazione, ad essa è da preferire quella bianca, ma anche in questo caso, è preferibile l’assunzione con moderazione. La consumazione del pesce dovrebbe essere regolare e limitata, così come dovrebbe essere limitata l’assunzione delle uova e dei latticini.

Gli alimenti processati, i cereali raffinati, le bevande zuccherate o gli alimenti con zuccheri aggiunti dovrebbero essere evitati. Anche le bevande alcoliche dovrebbero essere evitate, ad eccezione del vino rosso. In questo caso, tuttavia, si consiglia un solo bicchiere a tavola.

Si consiglia di associare alla Dieta Mediterranea un sano e regolare esercizio fisico.

