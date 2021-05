Dieta di Ilary Blasi: come fa a rimanere in forma

La dieta di Ilary Blasi aiuta a mantenersi in forma grazie al consumo di pochissimi carboidrati e proteine, oltre che a tantissima frutta e verdura.

Ilary Blasi è una delle conduttrici più apprezzate e amate della televisione italiana. Una donna invidiata, non solo perché la moglie di Francesco Totti, ma anche per il suo fisico perfetto, nonostante tre figli. Ecco come fa a essere così in forma e quali sono gli alimenti da consumare nella dieta di Ilary Blasi per provare a raggiungere i suoi risultati.

Dieta di Ilary Blasi

La nota conduttrice riesce a stupire sempre, anche perché dopo tre gravidanze, è riuscita a mantenere un fisico smagliante e perfetto. Qual è il segreto della sua forma fisica così perfetta? La dieta di Ilary Blasi consiste, oltre che a una alimentazione sana con cibi ipocalorici, anche in una attività fisica regolare in modo da mantenersi sempre in forma, con il passare degli anni.

In varie interviste, la popolare conduttrice ha raccontato che il suo segreto e la sua alimentazione consiste in regole semplici che le hanno permesso di poter dimagrire e perdere peso, oltre che conquistare una linea invidiabile. Il suo regime si basa essenzialmente su vita sana e buone abitudini, oltre che un attento esercizio fisico e accortezze da seguire ogni giorno.

Ilary Blasi segue la cosiddetta dieta Sorrentino che prende il nome da colui che l’ha ideata, il Prof. Nicola Sorrentino, appunto. La dieta di Ilary Blasi prevede il consumo di pasta, in quanto secondo l’esperto non fa ingrassare, ma deve essere bilanciata in un regime che tenga conto dei vari nutrienti. Un regime in cui si assumono poche proteine e carboidrati dove non mancano il pesce, le verdure e la carne bianca, oltre a pochissimi condimenti.

Un regime alimentare che punta molto sui nutrienti e le proprietà della dieta mediterranea molto apprezzata per i benefici che è in grado di arrecare e fornire all’organismo. Inoltre, nella dieta di Ilary Blasi c’è spazio anche per l’attività fisica con allenamenti fino a tre volte a settimana di yoga e crossfit.

Ecco il menù tipico della sua dieta:

Colazione: caffè senza zucchero o yogurt bianco

Spuntino: a base di frutta secca

Pranzo: insalata mista con pochissimo olio d’oliva e del pane integrale

Merenda: yogurt bianco per spezzare la fame

Cena: pasta integrale da condire con salsa al curry o verdure.

Dieta di Ilary Blasi: benefici

Una volta appurato cosa mangia la popolare conduttrice, bisogna anche capire quali sono i benefici e vantaggi della dieta di Ilary Blasi. Si tratta di un regime alimentare molto bilanciato ed equilibrato che prevede, come già detto, poche proteine che sono fondamentali per dare all’organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno per essere in forma, proprio come lei.

Una dieta molto apprezzata e soprattutto che dona grandi risultati in quanto ricorda, per certi versi, la dieta mediterranea, quindi un regime sano che è in grado di dare gusto e soddisfazione, senza troppi sacrifici e riuscire a mantenere la forma fisica, proprio come Ilary Blasi.

La dieta di Ilary Blasi non ha controindicazioni particolari o effetti collaterali in quanto basta semplicemente non esagerare con le quantità e le porzioni, ma semplicemente attenersi a quelle raccomandate e consigliate dall’esperto del settore. Consumare yogurt nella dieta di Ilary Blasi è importante in quanto ha una funzione antinfiammatoria e stimola anche la motilità intestinale.

Alcuni yogurt sono ricchi di fibre, per cui hanno un effetto detox e depurativo che è molto utile per un fisico longilineo e mantenere la forma per diverso tempo. La dieta di Ilary Blasi è antifame in quanto sono presenti elementi e cibi che danno sazietà per cui non occorre abbuffarsi ai vari pasti della giornata.

Dieta di Ilary Blasi: integratore

Per ottenere un fisico snello e sano, è possibile affiancare alla dieta di Ilary Blasi, un buon supporto alimentare, ovvero un integratore come Aloe Vera Slim. Un prodotto italiano della linea Natural Fit consigliato da tantissimi in questo campo e dai consumatori per gli effetti che permette di ottenere.

Un integratore in compresse che accelera il processo metabolico aiutando a bruciare le calorie, anche a riposo, facilita l’assimilazione digestiva. Ha proprietà depuranti e detox, per cui elimina le scorie e le tossine depurando l’organismo, sazia e riduce il senso di fame. Un integratore raccomandato anche perché si basa su elementi di tipo naturale che non hanno controindicazioni o effetti collaterali. Inoltre è notificato dal ministero della salute come sicuro e funzionale. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Aloe Vera Slim funziona anche perché sfrutta i benefici e le proprietà dei suoi componenti naturali, quali aloe vera, appunto, una pianta dalle tantissime proprietà in quanto blocca il senso di fame, migliora la funzionalità epatica e digestiva, oltre a drenare i liquidi in eccesso e il tè verde che è un brucia grassi di tipo naturale e aiuta a ottenere il peso desiderato, dal momento che favorisce la termogenesi.

Basta prenderne una o due compresse dopo i pasti insieme a un bicchiere d’acqua in modo da cominciare ad attaccare i cumuli di adipe ed evitare che possano formarsi in un secondo momento.

L’utente interessato a ordinare Aloe Vera Slim, non trovandolo nei negozi fisici o siti di e-commerce, considerando l’esclusività e originalità del prodotto, deve collegarsi alla pagina ufficiale, compilare il modulo con i propri dati e inviarlo. Questo integratore è in promozione al costo di 49,90€ per 4 confezioni (invece di 200€) con la spedizione gratuita. Il pagamento si può effettuare sia con Paypal, la carta di credito o anche in contanti, quindi contrassegno, al corriere alla consegna.

