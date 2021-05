Dieta equilibrata: come dimagrire per l’estate

La dieta equilibrata permette di ritrovare la forma fisica in vista dell'estate in poco tempo alimentandosi di cibi sani e ben bilanciati.

L’appuntamento con l’estate e la prova costume si sta pian piano avvicinando. Per non farsi cogliere impreparati, è bene cominciare a seguire una dieta equilibrata in modo da rimettersi in forma naturalmente. Ecco alcuni consigli utili su come fare.

Dieta equilibrata per l’estate

Quando arriva la bella stagione, bisogna fare attenzione alla dieta e a quale alimenti consumare. Per essere in forma per l’estate e la prova costume, seguire una dieta equilibrata è il primo passo da compiere. Un regime del genere comporta il consumo di determinati alimenti che forniscono i nutrienti necessari, quali vitamine e sali minerali. Inoltre, seguire un regime del genere comporta una maggiore attenzione allo stato di salute.

Una dieta equilibrata dona all’organismo i giusti nutrienti in modo da soddisfare il fabbisogno energetico e, consumare i cibi giusti, aiuta a evitare determinate patologie. Bisogna assumere dei nutrienti utili che siano così suddivisi, quali:

50-55% dei carboidrati che sono fonte di energia e il carburante delle varie attività che si svolgono, si trovano nei cereali, legumi, ma anche tuberi

10-15% di proteine di buona qualità, che contengono aminoacidi essenziali per la crescita, formazione e rinnovamento delle cellule presenti in legumi, pesce, uova, ecc.

30-35% di grassi che apportano energia.

Con dieta equilibrata si intende un regime vario e versatile. Un tipo di alimentazione che è alla base del benessere. Per questa ragione, è fondamentale consumare carboidrati, grassi, proteine, vitamine e altri nutrienti in quantità sufficienti a stare bene sotto tutti i punti di vista.

Quindi, dieta equilibrata significa sana, non solo a livello fisico, quindi dimagrire in vista dell’estate, ma anche psicologica stabilendo un rapporto sano con il cibo. Per questa ragione, bisogna mangiare in modo consapevole proprio per stare bene e in forma.

Dieta equilibrata: consigli

Per riuscire a dimagrire ed essere in forma per la stagione estiva, è molto importante prestare attenzione all’alimentazione e a quello che si mangia. Per questa ragione, è fondamentale, ai fini della stagione estiva, consumare prodotti quali cereali, legumi, frutta di stagione e verdura che danno i giusti nutrienti di cui il corpo ha maggiormente bisogno.

I cereali e legumi sono una ottima fonte di proteine, vitamine e anche minerali, fondamentali per la dieta equilibrata. Il consumo di frutta e verdura aiuta a saziarsi, quindi è bene consumarla in modo corretto sia tramite frullati, macedonie, ma anche estratti. Bisogna limitare la quantità di grassi e oli preferendo l’olio extra vergine di oliva e non eccedere nel consumo di fritti.

Limitare o abolire del tutto il consumo di dolci, zuccheri e bevande zuccherate preferendo consumare prodotti da forno. Fondamentale bere da 1 a 2 litri di acqua al giorno in modo da idratarsi ed eliminare le scorie e le tossine che sono in eccesso. Si consiglia di preferire l’acqua naturale e berla, se possibile, lontano dai pasti principali.

Ridurre il sale a tavola e anche in cucina nella preparazione dei vari piatti, optando per erbe aromatiche e spezie che fanno bene all’organismo e aiutano a stare in forma. Inoltre, la sera, prima di andare a dormire, è bene consumare una tisana depurante a base di finocchio o del tè verde che è un ottimo brucia grassi e aiuta a perdere peso.

